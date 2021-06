Coronapandemie Lockern, was das Zeug hält: Der Bundesrat geht viel weiter als geplant Nun kann es auch dem Bundesrat nicht schnell genug gehen: Er beschliesst umfangreichere Öffnungsschritte als in Aussicht gestellt. Ab Samstag ist Schluss mit Homeoffice- und Maskenpflicht im Freien. Auch sind wieder Konzerte mit mehr als 10'000 Personen möglich.

Das Konzert von Patent Ochsner im Berner Bierhübeli war ein Testversuch: So dürfte es in der Schweiz aber bald schon vielerorts wieder aussehen. Keystone

«Das Licht am Ende des Tunnels kommt deutlich näher», hatte Bundespräsident Guy Parmelin noch vor zwei Wochen vor den Medien erklärt. Nun scheint es, dass das Licht heller leuchtet als gedacht. Der Bundesrat hat am Freitag beschlossen, viel stärker zu lockern als ursprünglich in Aussicht gestellt. Dabei hatte es bereits der angekündigte fünfte Öffnungsschritt in sich. Auch gelten die neuen Öffnungen bereits ab Samstag und nicht wie gedacht ab nächstem Montag.

Allerdings erstaunt es nicht, dass der Bundesrat aufs Tempo drückt. Bereits in der Konsultation hatten sich gewisse Kantone für zusätzliche Öffnungsschritte ausgesprochen. Der Bundesrat begründet den Schritt mit der positiven Entwicklung der epidemiologischen Lage und dem Impffortschritt. Auch hätten sich die letzten Öffnungsschritte nicht negativ auf die Fallzahlen ausgewirkt, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

Keine Homeoffice-Pflicht mehr

Weitergegangen ist der Bundesrat in verschiedenen Bereichen. So hebt er die Pflicht zum Homeoffice auf. Heute kann sich ein Betrieb davon befreien, wenn es seine Angestellten regelmässig testen lässt. Nun belässt es der Bundesrat bei einer generellen Empfehlung bewenden. Darauf hatte der Arbeitgeberverband schon seit längerem gepocht.

Auch fällt die Maskenpflicht im Freien. Das gilt für öffentlich zugängliche Einrichtungen, Freizeitbetriebe, Bahnhöfe, Haltestellen wie auch auf Aussendecks von Schiffen und Sesselliften. Auch am Arbeitsplatz und an Schulen auf der Sekundarstufe II gibt es keine generelle Maskenpflicht mehr. Der Arbeitgeber hat aber weiterhin für den Schutz der Arbeitnehmenden zu sorgen. Kann der notwendige Abstand nicht eingehalten werden, gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Für Regeln an den Gymnasien und Berufsschulen sind die Kantone zuständig.

Keine Beschränkung gibt es auch mehr bei der Zahl der Gäste pro Tisch in Restaurants. Dies hatte der Bundesrat nur für Terrassen vorgesehen. Drinnen sollten sechs Personen pro Tisch Platz nehmen dürfen. Die Gastronomie dürfte jubeln.

Keine Obergrenze für Grossveranstaltungen

Aufgehoben hat der Bundesrat auch die Obergrenze für Grossanlässe mit Covid-Zertifikat. Er hatte geplant, die Kapazität drinnen auf maximal 3000 Personen zu begrenzen, draussen auf 5000 Personen. Auch gibt es keine Maskenpflicht mehr. Damit sind ab Samstag wieder Veranstaltungen mit mehr als 10'000 Besuchern möglich.

Keine Obergrenze soll es auch für den Besuch im Club geben. Hier hatte der Bundesrat eine Beschränkung von 250 Personen vorgeschlagen. Allerdings gilt auch hier ein Covid-Zertifikat als Pflicht.

Nicht rütteln möchte der Bundesrat dagegen bei der maximalen Besucherzahl von Veranstaltungen, bei denen kein Covid-Zertifikat Pflicht ist. Hier dürfen wie geplant nicht mehr als 1000 Personen teilnehmen, und es gilt eine Sitzpflicht.