CoronaPandemie Britische Virus-Mutation nachgewiesen: Kanton Wallis schliesst Primarschule In St.Niklaus im Kanton Wallis sind mehrere Kinder und Lehrpersonen positiv auf die britische Virusvariante getestet worden. Die Behörden haben 160 Kinder und das Lehrpersonal in Quarantäne geschickt.

Mehrere Klassen müssen im Kanton Wallis vorübergehend wieder von zuhause aus unterrichtet werden. Symbolbild: Keystone

(gb) Nachdem elf Kinder und sechs Lehrpersonen einer Primarschule in St.Niklaus im Kanton Wallis positiv auf das Coronavirus getestet wurden, muss das betroffene Primarschulhaus schliessen. Dies teilten die Walliser Behörden am Sonntag mit. Denn bei den Testresultaten ist auch die britische Virusvariante entdeckt worden. Insgesamt müssen sich 160 Kinder, 40 Eltern sowie 17 Lehrpersonen in Quarantäne begeben.

Auch in einer weiteren Gemeinde im Kanton Wallis, in Saint Maurice, müssen zwei Primarschulklassen in Quarantäne, weil die britische Virusmutation in einem Fall nachgewiesen wurde. Die betroffenen Schuldirektionen der zwei Gemeinden hätten die Umstellung des Unterrichts von zuhause aus bereits organisiert, heisst es weiter.

Der Kanton hält fest, dass die getroffenen Massnahmen der aktuellen Teststrategie bei positiven Fällen an Schulen entsprechen. Ab zwei positiven Fällen muss demnach die gesamte Klasse getestet und allenfalls in Quarantäne geschickt werden.