Coronapandemie BAG meldet über das Wochenende 367 Ansteckungen mit dem Coronavirus Über das Wochenende sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 367 neue Coronafälle gemeldet worden. 11 Menschen mussten seit Freitag ins Spital gebracht werden, 4 sind gestorben.

Am Wochenende wurden dem BAG über 55'909 Tests gemeldet. Davon waren 0,65 Prozent positiv. (Symbolbild) Keystone

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ging auch vergangenes Wochenende zurück. Seit Freitag wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 367 positive Coronatests gemeldet. Pro Tag sind dies 122.3. Zum Vergleich: Vor einer Woche meldete das BAG 228 Ansteckungen pro Tag.

Auch die Zahl der Menschen, die hospitalisiert werden mussten oder an den Folgen der Infektion gestorben sind, nimmt ab. Seit Freitag mussten 11 Menschen ins Spital gebracht werden, 4 sind gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 10'328.

R-Wert sinkt weiter

Die Reproduktionszahl (R) bezifferte das BAG am Montag auf 0,53. Vor einer Woche hatte das BAG diesen noch auf 0,65 geschätzt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird im Nachhinein geschätzt und bildet die Infektionslage von vor rund zwei Wochen ab. Der aktuelle Wert bezieht sich deshalb auf den 11. Juni.

Dass sich die Virusvarianten aktuell langsamer verbreiten, zeigt sich auch in den Spitälern. Der Anteil an den Betten, die Coronapatienten aktuell auf den Intensivstationen in der Schweiz belegen, beträgt 7,9 Prozent. Vor einer Woche waren es noch 10,4 Prozent. Gesamthaft sind die Intensivstationen in der Schweiz aktuell laut BAG zu 69,4 Prozent ausgelastet. (chm)