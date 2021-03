Coronapandemie BAG meldet 2053 neue Coronafälle – 50 Personen hospitalisiert Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Freitag 2053 neue Infektionen mit dem Coronavirus. 50 Infizierte mussten ins Spital eingeliefert werden.

Dem BAG wurden bis am Freitag 43'094 neue Tests gemeldet (Symbolbild). Keystone

(rwa) In den vergangenen 24 Stunden sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 2053 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Dies teilte das BAG am Freitag mit. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte das BAG noch 1748 neue Coronafälle gemeldet.

Die Fallzahlen steigen mittlerweile wieder deutlich an. Knapp 90 Prozent der Neuinfektionen gehen schätzungsweise auf das Konto mutierter Virusvarianten. Für die letzten 24 Stunden meldet das BAG 43'094 zusätzliche Coronatests. Die Positivitätsrate liegt damit bei 4,8 Prozent. Ab fünf Prozent stuft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese als zu hoch ein.

Reproduktionszahl bleibt hoch

Das BAG meldet am Freitag überdies zehn zusätzliche Todesfälle. Insgesamt steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in der Schweiz und in Liechtenstein seit Beginn der Pandemie auf 9631 Menschen. 50 Personen mussten seit der letzten Meldung am Donnerstag hospitalisiert werden. Covid-19 Patienten nehmen derzeit 17,6 Prozent der Kapazitäten auf Schweizer Intensivstationen in Anspruch. In der Vorwoche waren es 16,8 Prozent. Insgesamt sind die Intensivstationen zu 70,7 Prozent ausgelastet.

Die Reproduktionszahl (R) per 16. März bezifferte das BAG am Freitag auf 1,14. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird im Nachhinein geschätzt und bildet immer die Infektionslage von vor 10 bis 13 Tagen ab. Unter 1 befand sich der sogenannte R-Wert zuletzt am 13. Februar.