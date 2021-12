Coronapandemie Armee mobilisiert 120 zusätzliche Angehörige für Corona-Einsatz Rund 90 Durchdiener und Freiwillige stehen in den Kantonen Jura, Wallis, Neuenburg und Freiburg bereits im Einsatz. Nun bietet die Armee 120 weitere Angehörige zum Corona-Dienst auf.

Zum Beispiel im Jura sind Soldaten bereits im Corona-Einsatz. Nun bietet die Armee weitere Angehörige auf für Einsätze ab nächster Woche. Keystone

Konkret geht es um 120 Armeeangehörige des Spitalbataillons 2, wie die Armee am Dienstag mitteilt. Sie sollen dem Gesundheitswesen grösstenteils ab dem 27. Dezember zur Verfügung stehen. Dies weil sich «abzeichnet, dass die Aufträge an die Armee zunehmen werden», wie die Armee schreibt.

Gleichentags den Assistenzdienst der Armee bereits angetreten haben acht Sanitätsspezialisten. Sie werden den Neuenburger Behörden bis im Januar in dem bereits am Montag eröffneten kantonalen Impfzentrum Polyexpo in La Chaux-de-Fonds unter die Armee greifen.

Dritter Assistenzdienst der Armee

Die Armee reagiert auch in diesem Fall auf eine Anfrage des Kantons Neuenburg. Dieser will mit dem Zentrum die Booster-Impfungen beschleunigen. Sobald ihre Leistungen nicht mehr benötigt würden, werde sie sich jedoch wieder zurückziehen, schreibt die Armee in der Einladung an die Medien zu einer Begehung des Impfzentrums.

Vor zwei Wochen hat der Bundesrat erneut einen Assistenzdienst der Armee zugunsten ziviler Behörden beschlossen. Diese dritte Unterstützung in der laufenden Coronapandemie erfolgt mit maximal 2500 Armeeangehörigen. Diese können Spitäler bei der Pflege oder beim Patiententransport sowie Kantone beim Impfen unterstützen. Anders als bei den Corona-Einsätzen im Frühjahr und Herbst 2020 müssen Kantone diesmal nachweisen, dass zivile Alternativen nicht ausreichen. (sat)