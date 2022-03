Coronapandemie 150'000 Coronafälle täglich: Oberster Kantonsarzt schätzt rekordhohe Dunkelziffer Bislang lautet der Plan des Bundesrates: Mit dem Ende der besonderen Lage ab April sollen auch die letzten Coronamassnahmen wie die Maskenpflicht im ÖV fallen. Doch nun erreichen die Fallzahlen in der Schweiz Rekordwerte.

Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, schätzt die aktuellen Coronafallzahlen in der Schweiz auf bis zu 150'000. Keystone

Der Ukraine-Krieg hat das Coronavirus und seine Folgen nach zwei Jahren zwar grösstenteils aus den Schlagzeilen verdrängt. Die Pandemie ist damit jedoch noch nicht zu Ende. Ja vielleicht erreichen die Ansteckungen in der Schweiz derzeit sogar gerade ein Allzeithoch.

Jedenfalls schätzt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Schweizer Kantonsärzte, die effektive Zahl der täglichen Neuinfektionen derzeit auf 150’000. Die offiziellen, wochentags vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausgewiesenen Ansteckungszahlen von um die 30'000 Fällen, gäben schon länger kein korrektes Bild der Infektionslage mehr ab. Auch die seit Monaten äusserst hohe Positivitätsrate deutet auf eine hohe Dunkelziffer. «Der Patient Schweiz ist fiebrig. Wir haben eine sehr hohe Virusaktivität, und die manifestiert sich auch an den Spitalzahlen», sagt Rudolf Hauri in der «NZZ am Sonntag». Der Zuger Kantonsarzt verweist dabei auch auf wieder rasch ansteigende Einweisungen von Covid-Fällen in die Spitäler.

Oberster Gesundheitsdirektor will, dass die Maskenpflicht fällt

Entsprechend könne eine Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr (öV) den gegenwärtigen Trend zusätzlich beschleunigen, warnt Rudolf Hauri in dem Interview. Diese ist eine der wenigen verbliebenen Schutzmassnahmen, nachdem der Bundesrat die meisten Einschränkungen Mitte Februar aufgehoben hatte. Die letzten Coronamassnahmen wie die Maskenpflicht oder die Isolation plant die Landesregierung bislang mit der Aufhebung der sogenannt besonderen Lage per 1. April ebenfalls zu streichen. Anders Hauri: Er hält eine Verschiebung der Aufhebung der Maskenpflicht im öV für eine Option. «Es wäre sicher nicht verkehrt, zuzuwarten», sagt der oberste Kantonsarzt. Laut Hauri klärt dies gegenwärtig auch der Bund ab. Diese Aussage ist von den Behörden bislang jedoch noch nicht bestätigt.

Anders tönt es beim obersten Gesundheitsdirektor des Landes. Lukas Engelberger, Basler Regierungsrat und Chef der kantonalen Gesundheitsdirektoren, will weiterhin am Ziel festhalten, in knapp zwei Wochen auch die Maskenpflicht ganz aufzuheben. «Der Zeitpunkt ab April scheint saisonal günstig», sagt Engelberger in der «SonntagsZeitung». Dies, weil dann ein weiterer Rückgang der Fallzahlen zu erwarten sei.

Führen öV-Betriebe Maskenpflicht freiwillig weiter?

«Wenn die Belastung der Spitäler in den kommenden Tagen stark zunehmen sollte, müsste der Bund jedoch eine Verlängerung der geltenden Massnahmen prüfen», schiebt Engelberger nach. Der aktuelle Anstieg sei nach der weitgehenden Aufhebung der Lockerungen Mitte Januar jedoch zu erwarten gewesen. Doch jetzt sei Eigenverantwortung gefragt, so der Mitte-Politiker. Im öV könne sich ja auch weiterhin jeder und jede selber schützen.

Und wenn die Betriebe des öffentlichen Verkehrs wollen, könnten diese die Maskenpflicht ja eigenständig weiterführen. Anders bei Heimen und Spitälern: Von diesen «erwartet» Engelberger «das ganz klar», da sich dort viele besonders vulnerable Personen aufhielten und auch das Personal geschützt werden müsse. Und: «Wer positiv getestet wird, soll auch ohne Isolationspflicht zuhause bleiben», sagt Lukas Engelberger.

Update folgt ...