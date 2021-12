Coronamassnahmen Guy Parmelin: 2G im Freizeitbereich bleibt wohl länger Der Bundesrat hat die flächendeckende Einführung der 2G-Regel vorgeschlagen. Guy Parmelin lässt indes durchblicken, dass diese wohl länger gelten dürfte.

Bundesrat Guy Parmelin stellte am Freitag schärfere Coronamassnahmen vor. Die Kantone haben bis am Dienstag Zeit, Stellung zu beziehen. Keystone

Die Landesregierung hat am Freitag einen Strauss von verschärften Coronamassnahmen in die Konsultation geschickt. Dazu gehört die Einführung der 2G-Regel für Sport-, Kultur- und Freizeitbetriebe. Zutritt zu deren Innenräumen sollen demnach nur noch Geimpfte und Genesene haben.

Nun lässt Bundesrat Guy Parmelin durchblicken, dass es für Ungeimpfte noch länger ungemütlich sein könnte. «Es wird möglicherweise darauf hinauslaufen, dass 2G im Freizeitbereich länger bleiben muss», sagte er in der «Sonntagszeitung». Weil noch viele nicht immunisiert seien, könnten den Geimpften nicht Freiheiten vorenthalten werden. «Das bringt hoffentlich viele bisher Impfunwillige doch noch dazu, sich impfen zu lassen.»

Parmelin wehrt sich gegen Kritik

Der Gesamtbundesrat musste am Wochenende Kritik einstecken für seine Coronapolitik. Angesichts der steigenden Fallzahlen und dem Druck auf die Intensivstationen habe er zu lange gewartet mit der Einführung neuer Massnahmen, so der Kommentar in verschiedenen Medien.

Bundesrat Parmelin wehrt sich indes gegen diesen Vorwurf. «Wir haben nicht so lange gewartet. Vergessen Sie nicht: Erst vor einer Woche haben wir bereits schärfere Massnahmen sehr kurzfristig eingeführt.» Parallel dazu hätten auch Unternehmen und Kantone gehandelt und neue Regeln umgesetzt. «Jetzt wollen wir beobachten, ob diese Massnahmen bald wirken», so Parmelin weiter. Gleichzeitig schicke die Landesregierung nun weitere Massnahmen in Konsultation, um bereit zu sein, falls sich die Situation weiter verschärfe. (dpo)