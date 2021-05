Coronamassnahmen BAG setzt Vereinigtes Königreich per sofort auf die Risikoländer-Liste Grossbritannien ist ab Donnerstagabend wieder ein Risikoland. Wer von dort in die Schweiz einreisen will, muss für zehn Tage in Quarantäne.

Das Vereinigte Königreich steht ab Donnerstag wieder auf der BAG-Risikoliste. Keystone

Die entsprechende Verordnung wurde am Donnerstag veröffentlicht und tritt noch am selben Tag um 18 Uhr in Kraft. Die sogenannte indische Coronavariante breitet sich derzeit in Grossbritannien immer stärker aus. Die Variante B.1.617 wurde von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuft, da eine erhöhte Ansteckungsgefahr, ein erhöhtes Risiko einer erneuten Infektion und eine reduzierte Wirksamkeit einer Covid-⁠19-⁠Impfung vermutet werden. Laut der BAG-Website wurde die Variante in der Schweiz bisher weniger als 50 Mal festgestellt. (chm)