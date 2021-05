Coronamassnahmen Aufrufe zu unbewilligter Kundgebung in Bern: Polizei markiert in der Stadt Präsenz Massnahmengegner rufen am Samstagnachmittag zu einer unbewilligten Kundgebung in der Stadt Bern auf. Die Kantonspolizei ist mit einem Grossaufgebot präsent.

Die Polizei ist am Samstag schon seit dem Vormittag präsent, um Menschenansammlungen zu verhindern. Keystone

Die Polizei will Ansammlungen entgegenwirken und wo nötig Personenkontrollen durchführen, heisst es auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Gemäss einem Reporter vor Ort sind die Beamten schon seit dem Vormittag praktisch an jeder Kreuzung in der Berner Innenstadt präsent, halten sich jedoch zurück.

Für heute bestehen Aufrufe zu einer unbewilligten Kundgebung in #Bern. Wir sind daher verstärkt präsent, wirken Ansammlungen entgegen und führen u.a. wo nötig auch Personenkontrollen durch. Trotz allfälligen Einschränkungen in der Innenstadt wünschen wir einen schönen Samstag. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) May 15, 2021

Nachdem Massnahmengegner für eine unbewilligte Demonstration mobilisiert hatten, rief der Berner Gemeinderat die Organisatoren vergangene Woche dazu auf, die Kundgebung abzusagen. Die Kantonspolizei sei beauftragt worden, Personenansammlungen entgegenzuwirken, hiess es in einer Mitteilung. Es sei mit Kontrollen und Massnahmen bei Nichteinhaltung der Corona-Regeln zu rechnen.

Ebenfalls am Samstag findet anlässlich des letzten Heimspiels der Saison die Pokalübergabe an Meister YB statt. Auch hier appellierte der Gemeinderat an die Fans, Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Polizei werde den Zugang zu Plätzen oder Strassen nötigenfalls einschränken. (agl)

Update folgt...