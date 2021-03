Coronakrise Ueli Maurer zu Härtefallhilfen: «Die Hälfte ist ausbezahlt» Ueli Maurer nahm am Montag Stellung zum Hilfsprogramm von Bund und Kantonen für wirtschaftliche Härtefälle. Bis jetzt sind laut dem Finanzminister gegen fünf Milliarden Franken ausbezahlt worden.

Bundesrat Ueli Maurer befürchtet, dass die wirtschaftlichen Folgen die Schweiz noch lange beschäftigen werden. (Archivbild) Keystone

Im Durchschnitt drei Wochen dauert es laut Ueli Maurer, bis das Geld vom Hilfsprogramm von Bund und Kantonen auf dem Konto eines Unternehmen liegt. Da jedes Gesuch einzeln geprüft werden muss, nannte Maurer dieses Tempo «ausserordentlich schnell». Allerdings bedeute die Einzelfallprüfung auch, dass nicht jeder Antragsteller tatsächlich am Ende auch Geld erhalte. «Seit Wochen fliessen Milliardenbeiträge, aber man findet sicher immer jemanden, der nicht zufrieden ist», sagte Maurer an der vom Kanton Zürich organisierten Medienkonferenz mit Blick auf die vielschichtige Kritik der letzten Tage und Wochen am Hilfsprogramm.



Er gehe davon aus, dass bereits gegen «die Hälfte» der von Bund und Kantonen bereitgestellten zehn Milliarden Franken gesprochen und davon ein Grossteil auch bereits ausbezahlt worden sei, sagte Ueli Maurer weiter. Zusätzliche Hilfsgelder sollen folgen: Bereits hat das Parlament in der Frühlingssession die Mittel um zwei weitere Milliarden aufgestockt. Schon im Juni solle der dafür nötige Nachtragskredit folgen, so Maurer weiter.

Der Kassenwart des Bundes warnte aber einmal mehr vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise, welche die Finanzen der Eidgenossenschaft als auch die Schweizer Wirtschaft noch 15 bis 20 Jahre belasten könnten. Ueli Maurer bezifferte die Gesamtkosten der Coronapandemie für Bund und Kantone auf 60 bis 70 Milliarden Franken. Auch zähle die Schweiz 50'000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr, rief der Finanzminister in Erinnerung.

Im Kanton Zürich haben schon 4100 Betriebe Geld erhalten

Es sei darum damit zu rechnen, dass die Lohnabzüge für die Arbeitslosenversicherung ab dem nächsten oder übernächsten Jahr erhöht werden müssten. Die wirtschaftlichen Folgen der Krise würden die Schweiz damit länger beschäftigen als die gesundheitlichen, sagte Ueli Maurer. «Bezahlen werden jene, die jetzt noch zur Schule gehen», so der Finanzminister.

Ueli Maurer machte seine Aussagen an einer Medienkonferenz, an welcher vorab der Kanton Zürich den Stand des Härtefallprogramms im grössten Schweizer Kanton vorstellte. Gemäss dem Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker haben bereits 4100 Betriebe im Kanton Beiträge erhalten. Die meisten Gesuche stammen dabei aus der Gastronomie, der Hotellerie und der Tourismusbranche.