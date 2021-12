Coronakrise Strassenverkehr: Private legten 2020 deutlich weniger Kilometer zurück Im Krisenjahr 2020 wurden deutlich weniger Strassenkilometer zurückgelegt als vor der Krise. Bei den Personenwagen betrug der pandemiebedingte Rückgang 18 Prozent.

Während der Autoverkehr stark abnahm, wurden 2020 mehr Kilometer mit dem Velo zurückgelegt. Keystone

Der partielle Lockdown 2020 hatte auch auf den Strassenverkehr grosse Auswirkungen. Dies belegen nun erstmals Zahlen, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag veröffentlicht hat. So sank die Anzahl der mit Personenwagen zurückgelegten Kilometer in der Schweiz um fast einen Fünftel.

Insgesamt legten sämtliche Personenwagen 2020 auf Schweizer Strassen 49 Milliarden Kilometer zurück. Die Zahl der pro Person im Auto zurückgelegten Kilometer betrug rund 80 Milliarden. Damit sank sowohl die Anzahl gefahrener Kilometer als auch jene der Personenkilometer gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 um 18 Prozent.

Nur noch 14 Prozent der Gesamtfahrleistung ging dabei auf das Konto ausländischer Fahrzeuge. Einen Anstieg gab es dagegen im Veloverkehr. Die Anzahl pro Person mit dem Velo zurückgelegten Kilometer stieg im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 um 9 Prozent auf 2,8 Milliarden Personenkilometer. (wap)