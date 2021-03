CORONAKRISE Erstes Impfprivileg: Bundesrat will Bewohner von Altersheimen von Maske befreien Der Bundesrat sieht erste Lockerungen für Personen vor, die sich gegen das Coronavirus geimpft haben. Bewohner von Altersheimen sollen keine Maske mehr tragen müssen.

Sich wieder ohne Maske bewegen können: In Alters- und Pflegeheimen soll das für Bewohner wieder möglich sein. Keystone

(rwa) Die Idee ging am Freitag im Trubel über mögliche Lockerungsschritte etwas unter. Dabei schlägt der Bundesrat erstmals Privilegien für geimpfte Personen vor. Er möchte Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen von der Maskenpflicht befreien. Das soll auch für Personen gelten, die von einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion genesen sind.

Zudem sieht der Bundesrat weitere Lockerungen vor. Wer geimpft ist, soll grundsätzlich nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn er mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatte. Entfallen soll die Kontaktquarantäne auch in Unternehmen, die 80 Prozent der vor Ort tätigen Angestellten mindestens einmal pro Woche testet. Die Befreiung der Quarantäne gilt jedoch nur, wenn der Kontakt am Arbeitsplatz stattgefunden hat.

Den Entscheid hat der Bundesrat jedoch noch nicht definitiv gefällt. Zuerst hört er die Kantone an.