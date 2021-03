Coronakrise Ausstieg aus Lockdown: Ständerat fordert Rückkehr zu kantonalem Flickenteppich Wie erwartet verzichtet der Ständerat darauf, ein fixes Datum für eine raschere Öffnung ins Covid-19-Gesetz zu schreiben. Bei günstiger epidemiologischer Entwicklung sollen die Kantone dafür wieder mehr Freiheiten erhalten.

Der Streit um die Schliessung von Terrassen in Skigebieten hat in den letzten Wochen die Gemüter erhitzt. (Symbolbild) Keystone

Der Kontrast könnte nicht grösser sein: Während im Nationalrat bei kontroversen Themen schrille Töne dominieren, wird im Ständerat in der Regel wohl temperiert debattiert. So war es auch am Donnerstag, als die kleine Kammer sich einmal mehr mit Corona befasste. Eines vorweg: Nicht zur Debatte stand die Forderung, ein konkretes Öffnungsdatum ins Covid-19-Gesetz zu schreiben – wie das die Wirtschaftskommission des Nationalrates vorschlägt.

Im Ständerat lag kein entsprechender Antrag vor. Es sei richtig, wenn das Parlament die Landesregierung nicht übersteuere, betonten mehrere Redner im Rat. «Der Bundesrat hat sehr gute Arbeit geleistet», erklärte Paul Rechsteiner (SP/SG). Ein «anderer Kapitän würde das Schiff nicht besser lenken», sagte Andrea Gmür (Die Mitte/LU).

Widersprüchliches Verhalten

Trotzdem tat der Ständerat später genau das: Er will dem Bundesrat bei der Coronapolitik das Steuer wieder aus der Hand nehmen. Die Landesregierung soll Kantonen Erleichterungen gewähren, wenn die epidemiologische Lage rückläufig ist und eine Teststrategie und alle notwendigen Massnahmen angewendet werden.

Nicht überraschend stammte der Vorschlag vom Bündner Martin Schmid (FDP). Der Föderalismus dürfe nicht mit Füssen getreten werden, sagte er. Hannes Germann (SVP/SH) plädierte dafür, den Kantonen das Vertrauen zurückzugeben. Auch Beat Rieder (Die Mitte/VS) erachtet als richtig, wenn Kantone mit besseren Strategien gegen die Epidemie Vorteile erhielten.

Paul Rechsteiner (SP/SG) konterte, damit werde die bewährte Logik des Epidemiengesetze übersteuert. Den Ratsmitgliedern warf er vor, «Spontangesetzgebung» zu betreiben, um «einem Gefühl Ausdruck zu geben». Auch Finanzminister Ueli Maurer gab zu bedenken, letztes Mal habe der Flickenteppich in der kleinteiligen Schweiz zu Beizen- und Einkaufstourismus geführt.

Mikromanagement statt prinzipienbasierter Politik

Der Bundesrat musste sich auch sonst einige Kritik anhören. Statt einer «prinzipienbasierten Politik» komme es ihm immer noch eher als ein «Ad-hoc-Mikromanagement» vor, erklärte Peter Hegglin (Die Mitte/ZG). Der Bundesrat müsse langfristige Perspektiven für Öffnungen schaffen, sekundierte Ruedi Noser (FDP/ZH).

Eine Tonlage höher war jene der SVP-Vertreter. Germann sprach von der «BAG-Arroganz». Es reihe sich Pannen an Panne. Statt auf bewährte Krisengremien zu vertrauen, hätten sieben Krisenmanager versucht, ihr Bestes zu geben. Punkto Öffnungen meinte Hansjörg Knecht (AG): «Lasst die Menschen endlich wieder arbeiten.»

Keine Aufweichung beim Sonntagsverkauf

Trotz der zuvor geäusserten staatspolitischen Verantwortung konnte es der Ständerat nicht unterlassen, seinen Unmut mit weiteren Änderungen ins Covid-19-Gesetz zu schreiben. So soll der Bund alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, bevor er das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben einschränkt. Diese Einschränkungen soll «möglichst kurz und mild» ausfallen. Finanzminister Ueli Maurer bemerkte dazu: «Aus unserer Sicht ist es nicht notwendig, aber ich hätte Verständnis, wenn Sie hier Ihrem Unmut etwas Ausdruck geben möchten.»

Zu weit ging dem Ständerat die Forderung, den parlamentarischen Kommissionen bei der Coronapolitik faktisch ein Vetorecht einzuräumen. Dagegen sprach sich die kleine Kammer dafür aus, dass geimpfte Personen nicht mehr in Quarantäne müssen. Der Entscheid fiel mit 19 zu 18 Stimmen bei 6 Enthaltungen knapp aus. Eine Minderheit argumentierte vergeblich, ein solcher Schritt müsse eingehend geprüft werden.

Der Ständerat lehnt es knapp ab, die Regeln für den Sonntagsverkauf aufzuweichen. Die Kommission wollte den Kantonen 2021 und 2022 bis zu zwölf offene Verkaufssonntage pro Jahr ermöglichen. Dadurch könnten die Geschäfte die Verluste kompensieren, die durch die behördlichen Schliessungen entstanden sind, argumentierte Christian Levrat (SP/FR) im Namen der Kommission. Paul Rechsteiner (SP/SG) fürchtete eine Aushebelung der Sonntagsruhe. Stefan Engler (Die Mitte/GR) warnte vor einem «Dammbruch».