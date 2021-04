Coronaimpfung Verzögerte Moderna-Lieferung sorgt für Ärger: Kanton Bern will BAG die Verantwortung entziehen Eine angekündigte Impfstofflieferung von Moderna trifft nicht wie geplant ein. Der Kanton Bern zeigt sich verärgert und fordert, dass der Bund die Verantwortung für die Lieferungen an die Wirtschaft abgibt.

Eine Impfstofflieferung von Moderna verzögert sich. Nur ein kleiner Teil der angekündigten Menge wurde geliefert. Bild: Keystone

(agl) Der Kanton Bern hat die verzögerte Impfstoff-Lieferung am Samstag publik gemacht. Die Kantone seien am Freitagabend darüber informiert worden, dass «die angekündigte umfangreiche Lieferung an Moderna-Impfstoff nur in sehr geringem Umfang eingetroffen» sei, heisst es in einer Mitteilung. Die Nachricht kam einen Tag, nachdem Bund und Kantone sich darauf geeinigt hatten, dass künftig die Reserven an Impfstoffen für die Zweitimpfung reduziert werden können.

Bund soll Wirtschaftsfachleuten die Impflieferungen überlassen

«Der Kanton Bern ist sehr enttäuscht, dass das Lieferversprechen nicht eingehalten wurde», heisst es in der Mitteilung weiter. Dennoch könnten nächste Woche alle Impftermine eingehalten werden. Der Kanton stellt zudem eine brisante Forderung an den Bund. Dieser solle sich «personell neu orientieren». Die Verantwortung für das Lieferungs- und Impfprogramm solle «Fachleuten aus der Wirtschaft» übertragen werden, um einen professionellen Ablauf sicherzustellen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigt die Lieferverzögerung auf Anfrage von CH Media. Moderna habe kurzfristig mitgeteilt, dass die Anzahl Dosen der Lieferung reduziert werde, schreibt ein Sprecher. Am Samstag werden rund 70'000 Dosen in der Schweiz eintreffen, die restlichen 280'000 in der kommenden Woche. Das BAG bemühe sich mit den Kantonen um Lösungen, damit keine Impftermine verschoben werden müssen.

BAG: Genaue Lieferungskadenzen liegen ausserhalb des Einflusses

Die Verspätung sei zwar ärgerlich, so das BAG weiter. Allerdings seien in der Schweiz noch «Hunderttausende unverimpfte Dosen an Lager», und auch der Kanton Bern habe entsprechende Reserven. Es sei klar, dass kurzfristige Lieferverzögerungen den Kantonen Probleme bereiten und die Impfstrategie beeinträchtigen würden. Doch: «Die genauen Lieferungskadenzen liegen ausserhalb unseres Einflussbereichs», verteidigt sich das Bundesamt. Man müsse auch in Zukunft mit solchen Schwankungen rechnen.

Die Planungssicherheit bei den Moderna-Lieferungen ist bereits seit längerem ein Thema, wie jüngst die CH-Media-Zeitungen berichteten. Während Pfizer-Biontech seine Lieferungen bereits bis Ende Mai fix zugesagt hat, werden die Moderna-Lieferungen jeweils sehr kurzfristig definitiv bestätigt. Gemäss dem BAG stehe man mit der Firma in Kontakt, um Lösungen zu suchen.