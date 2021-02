Corona Weitere Regionen in Italien und Österreich stehen neu auf Quarantäneliste des BAG Ab dem 8. März stehen fünf italienische und drei österreichische Regionen neu auf der Quarantäneliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Dazu kommen acht neue Staaten.

Das Bundesamt für Gesundheit hat zusätzliche Staaten und Regionen auf seine Quarantäneliste gesetzt. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Das Bundesamt für Gesundheit hat am Mittwoch die neue Quarantäneliste auf seiner Website bekanntgegeben. Die Änderungen treten in etwas weniger als zwei Wochen in Kraft. Demnach zählen ab 8. März zu den Risikoländern und -gebieten neu auch:

Abruzzen, Kampanien, Ligurien, Molise und Toskana in Italien

Kärnten, Niederösterreich und Steiermark in Österreich

Antigua und Barbuda

Barbados

Chile

Kuwait

Luxemburg

Malediven

Moldawien

Peru

Wer aus einem der auf der BAG-Liste verzeichneten Gebiete in die Schweiz einreist, muss sich innert zwei Tagen bei den kantonalen Behörden melden und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Seit dem 8. Februar müssen zudem Reisende, die mit dem Flugzeug in die Schweiz reisen, einen negativen PCR-Coronatest vorweisen.