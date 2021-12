Corona-Verschärfungen Guy Parmelin: «Wir denken, dass die Massnahmen einen Effekt haben» Bundespräsident Guy Parmelin verteidigt die neuen Coronamassnahmen des Bundesrates. Wirken diese nicht, müssen sich Ungeimpfte auf Einschränkungen einstellen.

Das Präsidialjahr von Bundesrat Guy Parmelin neigt sich dem Ende zu. Keystone

Der Bundesrat hat am Freitag die nationalen Corona-Massnahmen verschärft. Ab Montag gilt unter anderem eine erweiterte Masken- und Zertifikatspflicht und eine dringliche Homeoffice-Empfehlung. Derweil sind die Intensivstationen vielerorts schon am Anschlag, das Personal erschöpft. Die Situation sei sehr ernst und für alle schwierig, sagte Bundespräsident Guy Parmelin am Samstag in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF.

Zum jüngsten Bundesratsentscheid sagt er: «Wir denken, dass die neuen Massnahmen einen Effekt haben, wenn vielleicht auch nicht sofort.» Der Bundesrat werde in den nächsten Wochen die Lage analysieren und wenn nötig weitere Massnahmen treffen. Viele Möglichkeiten würden dann nicht mehr bleiben, so Parmelin. «Wenn wir keinen Impfzwang wollen - und das will der Bundesrat nicht - bleiben noch Massnahmen wie 2G.» Dies sei für ihn heute zwar noch nicht denkbar, ausschliessen will er es aber nicht.

Man müsse Klartext sprechen, so Parmelin: Der Bundesrat versuche, die Gesellschaft zusammenhalten und die Freiheit jedes Einzelnen zu priorisieren. «Am Ende zählt aber das allgemeine Interesse.» Eine Prognose, wie sich die Situation entwickeln wird, will der Bundespräsident zu diesem Zeitpunkt nicht wagen. (agl)