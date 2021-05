Coronapandemie Schwyz und Appenzell-Innerrhoden impfen alle über 16-Jährigen Ab sofort stehen die Corona-Impfungen im Kanton Schwyz der gesamten Bevölkerung offen. Der Kanton Appenzell-Ausserrhoden folgt am 19. Mai. Ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren.

Der Kanton Schwyz weitet seine Impfkampagne sofort aus, Appenzell-Ausserrhoden folgt Ende Mai. (Symbolbild) Keystone

(wap) Bereits haben 18,3 Prozent der Bevölkerung im Kanton Schwyz eine Erstimpfung erhalten, 10,6 Prozent sind vollständig geimpft. Nun erhöht der Kanton die Schlagzahl: Ab sofort können sich alle Einwohner über 16 Jahren für einen Impftermin anmelden. Dies meldete das Schwyzer Departement des Innern am Montag.

Bei der Terminvergabe haben aber nach wie vor bestimmte Personengruppen Vorrang, namentlich die Über-65-Jährigen, das Gesundheitspersonal, Kontaktpersonen von besonders gefährdeten Menschen und Personen in Einrichtungen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Um möglich rasch impfen zu können, eröffnet der Kanton Schwyz vier Impfzentren, in denen man sich am Wochenende impfen lassen kann: In Immensee, Steinen, Pfäffikon und Reichenburg.

Im Kanton Appenzell-Innerrhoden werden die Impfungen ab dem 19. Mai der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht. In einer Mitteilung vom Montag ruft die Kantonskanzlei alle Einwohner auf, sich anzumelden. Derzeit impft der Kanton die Über-65-Jährigen und das Gesundheitspersonal. Bis jetzt sind im Kanton 12,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Angemeldet für eine Impfung haben sich bis jetzt 40 Prozent der Kantonsbevölkerung.

In den kommenden Wochen wollen immer mehr Kantone die Impfung für jüngere Bevölkerungsgruppen zugänglich gemacht. Vorreiter war der Kanton Waadt, der bereits Ende April alle über 18-Jährigen zur Impfung zuliess.