Corona Nur «geringes Risiko»: Schweiz will keine Testpflicht für Reisende aus China Mehrere Politiker hatten wegen den grossen Corona-Ausbrüchen in China eine Testpflicht für Einreisende gefordert. Der Bundesrat erteilt solchen Wünschen nun eine Absage.

In Japan müssen Reisende aus China einen PCR-Test durchführen lassen.

Reisende aus China müssen auch weiterhin nicht zum Coronatest antraben. Der Bundesrat hat sich an seiner Sitzung vom Mittwoch dagegen ausgesprochen, eine generelle Testpflicht für Einreisende aus China zu verfügen. Andere Länder kennen dagegen eine entsprechende Regel: So müssen unter anderem in Italien und Japan alle Passagiere von entsprechenden Flügen zum PCR-Test antraben.

Die Schweizer Regierung sieht derzeit nur ein «geringes Risiko für die Bevölkerung in der Schweiz und für das schweizerische Gesundheitssystem», wie es in einer Mitteilung vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) heisst. Gleichzeitig habe der Bundesrat entschieden, dass Flugreisende von und nach China «verstärkt» über Hygienemassnahmen informiert werden. Auch werde diesen Personen empfohlen, eine Maske zu tragen.

In China nehmen die Fallzahlen nach der Aufhebung der Null-Covid-Politik rapide zu. Gleichzeitig erlaubt die chinesische Regierung seit letzter Woche wieder das Reisen ohne grössere Einschränkungen.

Bundesrat will Entwicklung «genau verfolgen»

Jene Länder, die eine solche Pflicht bereits kennen, fürchten vor allem die Einschleppung einer neuen Variante des Coronavirus. Beim BAG geht man aber davon aus, dass auch in China die Omikron-Varianten zirkulieren. Diese seien «in der Schweiz bereits stark verbreitet oder schon wieder rückläufig», heisst es in der Mitteilung. Zudem sei hier der Schutz vor schweren Verläufen durch Impfungen und durchgemachte Erkrankungen hoch.

Ganz ausgeschlossen ist es aber nicht, dass die Testpflicht doch noch kommt. In bester Corona-Tradition verspricht der Bundesrat, dass er die weitere Entwicklung «genau verfolgen» will. Die Schweiz arbeite zudem in dieser Frage «eng» mit der EU und den europäischen Staaten zusammen. Bei Bedarf werde die Schweiz Anpassungen der grenzsanitarischen Massnahmen prüfen. Die EU will ebenfalls bald wieder die Massnahmen überprüfen. Derzeit gibt es zwar eine Empfehlung an die Mitgliedsländer, eine solche Testpflicht einzuführen, aber noch keine Verpflichtung.

Neben der Nichtpflicht will die Schweiz zumindest eine Massnahme prüfen. So soll geklärt werden, «ob das Abwasser aller Flüge, die direkt aus China ankommen, gezielt nach neuen Virusvarianten überprüft werden soll», wie das BAG schreibt. Ein Zeitrahmen wird aber nicht genannt.