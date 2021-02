Corona Nun auch Freiburg und Uri: Kantone drängen auf weitere Lockerungen Der Kanton Freiburg möchte die Restaurants bereits ab dem 22. März wieder öffnen, der Kanton Uri will Ausnahmebestimmungen für hohe kirchliche Feiertage wie Ostern und Lockerungen für Familien.

Restaurants sollen bald wieder geschäften können, fordern nun auch die Kantone Freiburg und Uri. Keystone

Nach den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden meldeten sich am Sonntag auch Freiburg und Uri mit dem Ruf nach weiteren Lockerungen zu Wort. Dabei schlägt der Freiburger Staatsrat analog zum Regierungsrat von St. Gallen vor, die Lockerungsschritte in Intervallen von jeweils drei Wochen zu vollziehen. Restaurants sollten demnach am 22. März wieder öffnen können, allerdings unter Einhaltung von Schutzmassnahmen wie einer Obergrenze von vier Personen pro Tisch und beschränkten Öffnungszeiten.

Bereits ab sofort sollen die Regeln für private Personengruppen etwas gelockert werden. Sowohl für sportliche als auch private Veranstaltungen im Freien soll laut Freiburg die Personengrenze auf 15 angehoben werden. Weiter begrüsst die Kantonsregierung die Wiederzulassung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten für Jugendliche, schlägt aber vor, die Altersgrenze statt auf – wie vom Bund vorgeschlagen – 18 Jahren auf 25 Jahre hinaufzusetzen.

Uri setzt sich für Familien und Kirchen ein

Auch die Urner Kantonsregierung begrüsst in einer Mitteilung vom Sonntag die Lockerungen, möchte aber ebenso bald weiter gehen. So sollen die Aussenbereiche von Gastrobetrieben bereits ab 1. März wieder öffnen dürfen. Der Kanton Uri habe mit bedienten Terrassen von Take-Away-Betrieben in Skigebieten gute Erfahrungen gemacht, heisst es.

Weiter setzt sich Uri für die Anliegen von grösseren Familien und Kirchgängern ein. Bei der Personengrenze sollen Kinder ab März nicht mehr mitgezählt werden, schreibt die Kantonsregierung. Damit sollen sich Grosseltern wieder mit ihren Enkeln und deren Eltern treffen können. Für die anstehenden hohen kirchlichen Feiertage wie Ostern, Auffahrt, Pfingsten und Fronleichnam fordert der Kanton Uri zudem Ausnahmebestimmungen für Gottesdienste.

Am Samstag hatten bereits die Kantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden die vorgeschlagenen Öffnungsschritte des Bundes begrüsst, aber ein schnelleres Vorgehen gewünscht. Der Bundesrat hatte am Mittwoch Lockerungen auf den 1. März angekündigt und vorgeschlagen, danach im Monatsrhythmus weitere Schritte folgen zu lassen, wenn dies die epidemiologische Lage erlaube.