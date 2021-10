Corona Nach Schliessung von Skeptiker-Lokal: Aufruf zu Demo in Zermatt Vor dem Restaurant Walliserkanne in Zermatt bahnt sich eine Eskalation an. In sozialen Medien kursieren Aufrufe für eine Kundgebung im Touristenort.

Massnahmengegner Nicolas Rimoldi plant eine spontane Kundgebung in Zermatt. (Archivbild) Keystone

Weil im Lokal die Zertifikatspflicht nicht umgesetzt wurde, hat die Walliser Kantonspolizei das Restaurant Walliserkanne in Zermatt behördlich geschlossen und den Eingang mit Betonelementen verbarrikadiert.

Dennoch wurde das Restaurant am Samstag wieder geöffnet. Jetzt rückt der Fall in den Fokus der Massnahmengegner. Bilder von dem zugemauerten Lokal gingen am Samstag in ihren sozialen Netzwerken viral.

Auf dem Telegram-Channel der Bewegung Mass-Voll wird jetzt zu einer Spontandemo in Zermatt aufgerufen. Stattfinden soll sie um 16.30 vor dem Restaurant. Co-Präsident Nicolas Rimoldi meldete am Nachmittag über Twitter, die Kundgebung sei von der Gemeinde bewilligt worden.

Ich wurde eben von der Polizei von Zermatt kontaktiert. Die Gemeindepräsidentin persönlich wird mir eine Bewillung für die Kundgebung aushändigen. Das freut mich! 💜 #Walliserkanne — Nicolas A. Rimoldi 💜 (@narimoldi) October 30, 2021

(wap)

Update folgt...