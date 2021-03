Corona Genf: Impfung lässt Fallzahlen in Risikogruppe sinken Betagte Personen über 70 stecken sich im Kanton Genf seltener an und erkranken seltener schwer als vor Beginn der Impfkampagne. Der Kanton dehnt diese nun auf Personen über 65 Jahre aus.

Im Kanton Genf scheint die Impfung der ältesten Kohorten der Bevölkerung Wirkung zu zeigen. (Symbolbild) Alexander Wagner

(wap) Die Impfung zeige im Kanton erste positive Wirkungen, meldete das Genfer Departement für Sicherheit, Arbeit und Gesundheit (DSES) am Mittwoch. 20'000 Personen aus der Altersgruppe über 75 hätten die erforderlichen zwei Impfdosen bereits erhalten. Dies entspreche 51 Prozent der Impfwilligen in diesem Alter. Seit Beginn der Impfkampagne sei die Zahl der Neuansteckung in dieser Gruppe messbar gesunken und es seien weniger schwere Krankheitsverläufe beobachtet worden, so die Mitteilung des DSES. Nun wird die Impfkampagne ausgedehnt. Ab dem 22. März könnten sich Freiwillige schon ab 65 auf der kantonalen Impfplattform registrieren, so das DSES. Voraussetzung ist, dass sie ihren Wohnsitz im Kanton Genf haben.