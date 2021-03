Corona Leichter Anstieg: BAG meldet 1491 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1491 neue Infektionen. 14 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung, 41 mussten ins Spital.

In den letzten 24 Stunden wurden schweizweit 32'557 Tests durchgeführt. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Das BAG meldet am Mittwoch 1491 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1378, am gleichen Tag in der Vorwoche waren 1223 neue Infektionen registriert worden. Die Fallzahlen steigen somit wieder leicht an.

In den letzten 24 Stunden meldet das BAG zudem 32'557 zusätzliche Coronatests. Die Positivitätsrate beträgt damit rund 4,6 Prozent. Damit liegt sie etwas unter dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO angegeben Schwellenwert von fünf Prozent, ab dem die Epidemie als ausser Kontrolle bewertet wird.

R-Wert immer noch über 1

Seit Dienstag mussten sich zudem 41 Menschen neu ins Spital einliefern lassen. 14 Personen kamen in Zusammenhang mit einer Coronainfektion ums Leben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie auf 9374. Die Zahlen zu den Hospitalisationen sind laut dem BAG aufgrund von Meldelücken und Meldeverzug jedoch mit Vorsicht zu interpretieren.

Hoch bleibt weiterhin die Reproduktionszahl (R). Sie gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Laut BAG betrug per 26. Februar der sogenannte R-Wert 1,09. Er bildet die Infektionslage der Schweiz jeweils von vor 10 bis 13 Tagen ab.

Die neuen Virusmutationen machten per 6. März mittlerweile rund drei Viertel (74,92 Prozent) der Neuinfektionen aus.