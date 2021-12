Corona Berset: Kinder sollen ab Januar geimpft werden Noch empfiehlt die Eidgenössische Kommission für Impffragen die Covid-19-Impfung nicht für Kinder. Bundesrat Alain Berset geht aber davon aus, dass schon im Januar Kinder ab fünf Jahren geimpft werden.

Trafen sich am Montag zum Austausch: EDK-Direktor Lukas Engelberger (l.) und Bundesrat Alain Berset. Keystone

Kinder ab fünf Jahren sollen in der Schweiz ab dem Januar geimpft werden. Das sagte Bundesrat Alain Berset am Montag an einer Pressekonferenz. Bis dahin sollen die eigens für Kinder präparierten Dosen von Pfizer/Biontech zur Verfügung stehen. Moderna wird in der Schweiz nur noch an Personen über 30-Jahre abgegeben, dies nachdem es bei jungen Männern zu Nebenwirkungen mit Herzproblemen gekommen war. Noch empfiehlt die Eidgenössische Kommission für Impffragen Pfizer/Biontech erst ab dem zwölften Altersjahr. Berset erwartet aber, dass die Zulassung innerhalb der nächsten zwei Tage kommt.

Die Impfkampagne sei eine logistische Herausforderung, da gleichzeitig die beiden Erstimpfungen, der Booster und die Kinderimpfung organisiert werden müssen, so Berset. Es sei aber genug Impfstoff für alle da. Oberstes Ziel sei es, die Zahl der verabreichten Dosen pro Tag von derzeit 50'000 auf über 100'000 zu bringen. Dies sei der Eidgenössischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) im Rahmen eines regulären Austausches am Montag mitgeteilt worden.

Kantonale Gesundheitsdirektoren sehen «dringlichen Handlungsbedarf»

GDK-Präsident Lukas Engelberger verwies auf die epidemiologische Situation, die sehr ernst sei. Die Dynamik der Delta-Welle sei hoch, die Spitäler an ihren Grenzen. «Wir werden diese Woche sicher über die 300 Covid-Fälle auf den Intensivstationen kommen», sagte Engelberger. «Deshalb braucht es weitere Massnahmen, das ist als Resultat unserer Diskussion deutlich geworden.» Verschiedene Szenarien des Bundesrates befinden sich derzeit in Konsultation. Vorgeschlagen wird unter anderem eine 2G-Regelung, bei der negativ getestete Personen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, wenn sie nicht geimpft oder als genesen registriert sind.

Unsicherheit herrscht derzeit nach wie vor über die Auswirkungen der Omikron-Variante auf die Schweiz. Informationen aus Südafrika, wonach die Variante zwar sehr ansteckend sei, aber seltener schwere Fälle verursache, seien mit Vorsicht zu geniessen, so Berset. Denn zum einen sei ein grosser Teil der Bevölkerung in Südafrika bereits immunisiert, zum anderen liege das Medianalter viel tiefer als in der Schweiz. Hierzulande sei die Immunisierung weniger weit fortgeschritten und der Anteil alter Menschen hoch. Derzeit gehe der Bund davon aus, dass die Impfung bei einer Omikron-Infektion gegen schwere Verläufe schütze, allerdings nicht so gut wie bei der aktuell grassierenden Deltavariante. (wap)