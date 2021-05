Video Wann kommt die Aufhebung der Maskenpflicht für Geimpfte? So bittet Bundesrat Berset weiter um Geduld Für den Restaurant-Besuch werde es kein Covid-Zertifikat brauchen, sagte Alain Berset an einem Arbeitsbesuch in Schaffhausen. Eine Aufhebung der Maskenpflicht für Geimpfte sei aber nicht realistisch.

"> "> «Wir haben eine gute Situation, aber die kommt nicht vom Himmel»: Bundesrat Bersets Ausführungen zur Aufhebung der Maskenpflicht für Geimpfte. Keystone-SDA

In der Schweiz soll es keine Green-Pass-Regelung wie in anderen Ländern geben. Der Bundesrat hoffe, dass die Gastronomie ab Ende Monat ohne Covid-Zertifikat-Pflicht wiedereröffnet werden könne, erklärte Alain Berset an einer Medienkonferenz anlässlich eines Arbeitsbesuchs in Schaffhausen. Denn bis dahin sei das Covid-Zertifikat des Bundes ohnehin noch nicht fertig.

Optimistisch: Bundesrat Alain Berset beim Arbeitsbesuch in Schaffhausen. Keystone

Derzeit werde mit Hochdruck am Zertifikat gearbeitet. Dieses werde nicht den Impfstatus anzeigen, sondern darüber Aufschluss geben, ob die Person ansteckend sei. Personen mit aktuellem, negativem Coronatest würden damit gleich behandelt wie Geimpfte.

Joe Bidens «ziemlich viele grosse Schritte»

An der Medienkonferenz nahm ein Journalist Bezug auf die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, der die Maskenpflicht für geimpfte Personen bereits aufgehoben hat. «Wann kommt das in der Schweiz?», so die Frage des Journalisten. «Joe Biden versucht ziemlich viele ein bisschen grosse Schritte machen zu wollen», so Bundesrat Berset.

Doch die Umsetzung einer Ausnahme der Maskenpflicht für Geimpfte sei kompliziert: «Es stellt sich immer die Frage, wie man das kontrollieren will. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen Geduld haben.» Und: «Wir haben eine gute Situation, aber die kommt nicht vom Himmel. Sondern weil alle mitgemacht haben.» Dies habe der Schweiz eine Freiheit beschert, «die sehr wenige andere Länder auf dem Kontinent erleben können». (wap/chm)