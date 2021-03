Corona BAG meldet am Dienstag 1130 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1130 neue Infektionen. 16 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung, 57 mussten ins Spital.

Das BAG verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 1130 neue Infektionen mit dem Coronavirus. (Symbolbild) Keystone

(abi/agl) Der Rückgang der Corona-Fallzahlen ist abgeflacht, die Neuansteckungen bewegen sich weiterhin auf stabilem Niveau: Das BAG meldet am Dienstag 1130 Neuansteckungen mit dem Coronavirus für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Über das Wochenende waren es im Schnitt rund 853 Fälle pro Tag gewesen, am gleichen Tag in der vergangenen Woche wurden 1131 neue Infektionen registriert.

In den letzten 24 Stunden meldet das BAG zudem 21'400 zusätzliche Coronatests. Die Positivitätsrate beträgt damit rund 5,3 Prozent. Sie liegt wieder knapp über dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO angegeben Schwellenwert von fünf Prozent, ab dem die Epidemie als ausser Kontrolle bewertet wird.

R-Wert wieder über 1

Seit Montag mussten sich 57 Menschen neu ins Spital einliefern lassen. 16 Personen kamen in Zusammenhang mit einer Coronainfektion ums Leben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie auf 9303. Die Zahlen zu den Hospitalisationen sind laut dem BAG aufgrund von Meldelücken und Meldeverzug jedoch mit Vorsicht zu interpretieren.

Hoch bleibt weiterhin die Reproduktionszahl (R). Sie gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Per 19. Februar betrug der sogenannte R-Wert laut BAG 1,06. Er bildet die Infektionslage der Schweiz jeweils von vor 10 bis 13 Tagen ab.

Am Dienstag veröffentlichte das BAG zudem neue Zahlen zum Impffortschritt. Laut der BAG-Website hat die Schweiz bis zum 28. Februar 1,16 Millionen Impfdosen erhalten, 259'793 Personen sind bereits vollständig geimpft. Insgesamt wurden bisher 807'799 Impfdosen verabreicht, was rund neun Impfdosen pro 100 Einwohner entspricht.