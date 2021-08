Corona Alain Berset fordert von der Wirtschaft mehr Engagement für die Impfung Eine Ausweitung der Zertifikatspflicht sei im Moment nicht nötig, sagt Bundesrat Alain Berset. Er sieht nun die Wirtschaft in der Pflicht: Diese müsse Überzeugungsarbeit für die Impfung leisten.

«Quote nicht gut»: Alain Berset hofft auf eine neue Impfkampagne, die nächste Woche starten soll. Keystone

Es brauche bei der Impfkampagne noch mal «einen richtigen Schub nach vorne», sagt Bundesrat Alain Berset in einem Interview mit dem Sonntagsblick. Dass die Impfquote in der Schweiz tiefer liege als in den umliegenden Ländern sei eine Tatsache und «nicht gut», so Berset. Nächste Woche starte deshalb eine neue Kampagne. Die Kantone wüssten dabei am besten, wie man die Leute erreiche, sagt Berset mit Blick auf mobile Impfangebote in Dörfern und Impfungen in Schulpausen.

Ein grösseres Engagement wünscht sich Berset von Seiten der Wirtschaft. «Da ist noch viel Luft nach oben», sagt Berset. Im Blick hat er dabei die Branchen, die in der Vergangenheit am stärksten von der Krise betroffen waren. «Die Unternehmen, Sportklubs, Fitnesscenter, Kulturorganisationen: Alle, die so stark gelitten haben, sollten ein Interesse haben, dass sich möglichst viele Personen impfen lassen.»

Nach wie vor zuwarten will Berset mit einer Ausweitung der Zertifikatspflicht. «Eine theoretische Diskussion über das Zertifikat Mitte August macht keinen Sinn», sagt Berset. Zur Zeit sei die Ausweitung nicht nötig. Restaurants etwa könnten schon jetzt selbst entscheiden, ob sie ein Zertifikat verlangten. Der Bundesrat habe mit seinen Massnahmen den Schutz der Spitäler im Fokus. Verschärfungen gebe es, sobald sich eine Überlastung des Gesundheitswesens abzeichnen sollte. (wap)