Corona Thomas Aeschi läuft auf: Kommission will keine Testpflicht für Reisende aus China Nach der Landung ab zum Coronatest: Mehrere bürgerliche Politiker wollten ein strengeres Regime für Einreisende aus China. In der Gesundheitskommission scheitere aber ein entsprechender Antrag.

Seit vergangener Woche dürfen die Chinesinnen und Chinesen wieder ohne grösseren Einschränkungen reisen. Keystone

Nichts wird mit grösserem Druck auf den Bundesrat: Die Gesundheitskommission des Nationalrats will auch keine Testpflicht für Einreisende aus China. Sie hat einen entsprechenden Antrag von Thomas Aeschi (SVP/ZG) am Freitag mit 17 zu 8 Stimmen abgelehnt. Mit seinem Vorpreschen wollte der SVP-Fraktionschef, dass der Bundesrat in dieser Frage seine Meinung ändert.

Aber der will von einer Testpflicht nichts wissen. Erst am Mittwoch hat der Bundesrat keinen Bedarf für eine solche Pflicht gesehen. Es gebe nur ein «geringes Risiko» analysierten die Bundesräte und Bundesrätinnen an ihrer Sitzung. In der Schweiz, so die Regierung, sei der Schutz vor schweren Verläufen durch Impfungen und durchgemachte Erkrankungen hoch. Und auch bestehe in China kein grösseres Risiko für eine Mutation des Virus als anderswo.

Eine Insel in Europa

Mit diesem Entscheid ist die Schweiz wieder einmal zur Insel geworden. Alle Nachbarländer verlangen mittlerweile solche Tests. Damit sind sie einer Empfehlung der EU gefolgt. Während sich die überwiegende Mehrheit der westeuropäischen Länder der Vorgabe angeschlossen hat, gibt es in Osteuropa an den meisten Orten weiterhin keine Testpflicht.

Aus epidemiologischer Sicht ist eine solche Pflicht durchaus umstritten. Der Verlauf der Pandemie werde durch ein solches Regime nicht gross beeinflusst, sagten mehrere Epidemiologinnen. Weitaus wichtiger sei es, die genommenen Proben zu sequenzieren und so frühzeitig eine mögliche neue Variante zu erkennen. Auch das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hatte empfohlen, dass sich die Länder «auf die frühzeitige Erkennung neuer Varianten konzentrieren» sollen.

Testpflicht für ungeimpftes Pflegepersonal war legitim

Der Ruf nach der Testpflicht stammt aus Italien. Die Regierung um Giorgia Meloni hatte bereits kurz nach Weihnachten in ihrem Land ein entsprechendes Kontrollsystem etabliert. Italien gehörte 2020 zu den Ländern, die besonders früh und besonders stark von der Coronapandemie betroffen waren. Die Bilder aus Bergamo, als Militärlastwagen die Särge der Verstorbenen in umliegende Krematorien fuhren, gingen um die Welt. Meloni erhofft sich von der Testpflicht vor allem, dass damit Einschränkungen für die italienische Bevölkerung verhindert werden können.

Direktflüge aus dem Festland Chinas in die Schweiz gibt es ab dem 26. Januar wieder. Ob bis dann nicht doch noch eine Testpflicht eingeführt wird, bleibt offen: Der Bundesrat hat betont, dass er in dieser Frage «eng» mit den europäischen Partnern zusammenarbeitet. Sprich: Erhöht die EU in dieser Frage den Druck auf die Insel Schweiz, dürfte also trotz des doppelten Neins bald am Flughafen getestet werden.

Am Freitag wurde zudem ein Bundesgerichtsurteil zum Thema Testpflicht veröffentlicht. Mehrere Personen hatten sich gegen eine solche Verpflichtung zum Testen für ungeimpftes Gesundheitspersonal im Tessin gewehrt. Mitten in der Pandemie hatte der Tessiner Staatsrat eine solche verhängt (und danach auch wieder aufgehoben). Das Bundesgericht wies die Beschwerden ab und beurteilt die Massnahme als «verhältnismässig». Zudem sei diese «insgesamt nicht allzu stark eingreifend und im Übrigen kostenlos», urteilten die Richter in Lausanne.