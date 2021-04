CO2-Gesetz «Nicht nur misslungen, sondern fatal»: Klima-Aktivisten starten Kampagne gegen das CO2-Gesetz Unheilige Allianz: Nicht nur die SVP wehrt sich gegen das CO 2 -Gesetz, sondern auch Regionalgruppen des Klimastreiks und verschiedene Organisationen. Am Donnerstag hat das Referendumskomitee die Nein-Kampagne gestartet.

Regionalgruppen des Klimastreiks sowie diverse Organisationen haben die Nein-Kampagne gegen das CO 2 -Gesetz gestartet. (Symbolbild) Keystone

(abi) Vor nicht allzu langer Zeit hätte sich die Klimastreik-Bewegung wohl nicht vorstellen können, einmal mit der SVP für die gleiche Sache zu weibeln. Doch dann kam das CO 2 -Gesetz. Nach der SVP hat nun auch das Referendumskomitee «Für eine soziale und konsequente Klimapolitik» die Nein-Kampagne lanciert, wie es am Donnerstag mitteilte. Das Komitee besteht aus Regionalgruppen des Klimastreiks und diversen anderen Organisationen.

«Das CO 2 -Gesetz ist ein Schritt in die falsche Richtung. Es wird uns nicht in die Lage versetzen, die Klimaziele zu erreichen und wird die sozialen Ungleichheiten sowohl auf nationaler und auch auf internationaler Ebene verstärken», wird Noemie Rentsch von SolidaritéS in der Mitteilung zitiert. Gemäss Komitee ist das Gesetz «nicht nur misslungen, sondern fatal». Es sei für die Finanzindustrie und Grosskonzerne massgeschneidert und rücke jede soziale und konsequente Klimapolitik ausser Reichweite.

Komitee will Investitionsverbot in klimaschädliche Bereiche

Für das Komitee ist ein Nein notwendig, um ein neues Kräfteverhältnis aufzubauen. Dabei gehe es nicht um eine parlamentarische Mehrheit, sondern um eine diverse und massive Mobilisierung. Diese soll auf einen Generalstreik für Klima und soziale Gerechtigkeit vorbereiten. Als Alternative zum CO 2 -Gesetz sieht das Komitee etwa einen Klimafonds zur Finanzierung des ökologischen Umbaus, ein Investitionsverbot in klimaschädliche Bereiche oder die Abschaffung von Massentierhaltung.