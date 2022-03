Christine Schraner Burgener Schweiz vergibt 9826 mal Schutzstatus: Erste Warnungen über dubiose Angebote 9826 geflohenen Menschen aus der Ukraine ist bislang in der Schweiz der Schutzstatus zugestanden worden. Der Bund warnt vor dubiosen Angeboten an Ukrainerinnen und fordert die Kantone auf zu handeln.

Laut Christine Schraner Burgener, Staatssekretärin für Migration, haben bis Freitagabend 9826 Menschen aus der Ukraine den Schutzstatus erhalten. Sandra Ardizzone

Bis am Freitagabend sind in der Schweiz 9826 Ukrainerinnen und Ukrainer als Schutzsuchende registriert worden. 4417 dieser Menschen konnten bislang privat untergebracht werden. Das sagte Christine Schraner Burgener, Staatssekretärin für Migration, in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Obwohl die offiziellen Notunterkünfte in der Schweiz langsam knapp würden, werde niemand ohne einem Dach über dem Kopf zu Bett gehen müssen. Zudem stehe sie und ihre Mitarbeitenden laufend in Kontakt mit den Kantonen und vor allem auch mit der Armee, um zusätzliche Unterbringungsplätze zu finden.

Samstag, 19. März - die aktuellen Zahlen zur ukrainischen Flüchtlingssituation in der Schweiz:



9'826 (registrierte) Geflüchtete, davon sind 4'417 privat untergebracht. pic.twitter.com/jzpttPVIJ3 — SEM (@SEMIGRATION) March 19, 2022

Und auch mit den obersten Polizisten im Land ist Christine Schraner Burgener im Gespräch. «Wir haben bereits Warnungen erhalten, dass versucht wird, Frauen am Zoll oder an Bahnhöfen für lukrative Jobs anzuwerben», so die Staatssekretärin für Migration. Als Folge davon, respektive um Flüchtende vor möglichem Menschenhandel zu schützen, habe sie gegenüber den kantonalen Polizeivorstehern angeregt, an neuralgischen Punkten Warnhinweise mit Kontaktangaben aufzustellen.

Online-Anmeldung startet nächste Woche

Im Vergleich zu den ersten Tagen nach dem Kriegsausbruch hat sich laut Christine Schraner Burgener die Situation in den Aufnahmezentren hierzulande «stark verbessert». Es gebe kaum mehr lange Warteschlangen, wie sie am Freitag bei einem Besuch in Zürich selber gesehen habe. Ab kommender Woche soll zudem die in Aussicht gestellte Online-Anmeldung für die Schweizer Aufnahmezentren funktionieren. Das werde eine weitere Beschleunigung der Verfahren zur Vergabe des Schutzstatus bringen, ist Schraner Burgener überzeugt.

Zudem hofft die Vertreterin des Staatssekretariats für Migration (SEM), dass die Fluktuation in den Asylzentren bald richtig in Gang kommt und immer mehr Geflüchtete nach ihrer Registrierung privat unterkommen oder Kantonen zugeteilt werden können. Das sei ja die Idee des erstmals angewandten Schutzstatus, dass diese Menschen rasch in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt integriert werden, sagte Schraner Burgener.

«Wir haben uns immer gegen Prognosen gewehrt»

Einst war der Bund von wöchentlich tausend Ukrainerinnen und Ukrainer ausgegangen. Mit der bislang 9826-fachen Vergabe liegt die Zahl der Ankommenden deutlich darüber respektive kommt diese Zahl Flüchtende derzeit täglich in der Schweiz an. Laut Christine Schraner Burger kommt dies allerdings nicht überraschend. Lebten vor dem Angriff Russlands hierzulande doch 7000 Menschen aus der Ukraine und weitere 4000 Doppelbürger.

«Wir haben uns immer gegen Prognosen gewehrt», sagte die SEM-Spitzenfrau. Man habe immer den Wissensstand an die Öffentlichkeit weitergegeben, den die Verwaltung hatte, sagte Christine Schraner Burgener. Nun gehe es in einem ersten Schritt darum, die Situation möglichst gut zu organisieren. Dazu stehe der Bund etwa auch mit der Flüchtlingshilfe in gutem Kontakt.