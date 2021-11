China-Reise Technische Probleme: Bundesratsjet mit Cassis an Bord muss zwischenlanden Die geplante China-Reise von Aussenminister Ignazio Cassis hängt in der Schwebe. Nach technischen Problemen an Bord musste der Bundesratsjet in Moskau landen.

Am Bundesratsjet ist ein technischer Defekt aufgetreten. Nun muss die Maschine zwischenlanden. (Archivbild) Keystone

Bundesrat Cassis soll am Samstag seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi in der Stadt Anji treffen. Nun ist unklar, ob dies zustandekommt. Wegen technischer Probleme wurde das Flugzeug in die russische Hauptstadt Moskau umgeleitet, wie das Aussendepartement (EDA) am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. In Moskau werde geprüft, ob die Weiterreise nach China möglich sei.

Wegen technischer Probleme wurde der Bundesratsjet, der sich mit Bundesrat @ignaziocassis auf dem Weg nach #China befand, nach #Moskau umgeleitet. Dort wird geprüft, ob die Weiterreise nach China möglich ist. — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) November 26, 2021

Im Gepäck hat Cassis die neue Strategie, wie der Bundesrat künftig mit der Grossmacht China umgehen möchte. Diese hatte bei der Vorstellung letzten März hohe Wellen geschlagen. Der Bundesrat hat nämlich die Hoffnung aufgegeben, dass die wirtschaftliche Öffnung Chinas auch mit einer politischen Öffnung und mehr Freiheiten für die Bevölkerung einhergeht. «Politisch bleibt China faktisch ein Einparteienstaat mit zunehmend autoritären Tendenzen», hatte Aussenminister Ignazio Cassis damals erklärt. Die für Schweizer Verhältnisse deutlichen Worte waren auf der chinesischen Seite schlecht angekommen. (rwa)