Bundesrat mischt sich im Kanton Genf unter das Volk Keystone-SDA

Bundesratssitzung Landesregierung tagt im Forschungszentrum «Cern» in Genf Der Bundesrat verschiebt seinen Sitzungsort von Bern nach Genf: Am Mittwoch hat die Landesregierung «extra muros» im Forschungszentrum Cern getagt. Danach traf sie sich mit der Bevölkerung.

Nach der Sitzung traf sich der Bundesrat mit der Bevölkerung in Meyrin. Im Bild Bundespräsident Ignazio Cassis. Keystone

Die Forschungseinrichtung Cern in Genf erhielt am Mittwoch hohen Besuch: Die Landesregierung wählte das Zentrum für einmal als Ort für seine wöchentliche Sitzung. Seit 2010 hält der Bundesrat Sitzungen «extra muros» ab, also ausserhalb des Bundeshauses. Nachdem Luzern im vergangenen Jahr zum Handkuss kam, fiel die Wahl nun auf Genf.

Genève: début de séance extra muros du Conseil fédéral au @CERN, haut lieu de l’innovation suisse et internationale: https://t.co/3VfQNV3yU7 (BK) @GE_chancellerie pic.twitter.com/87FgBK0Yuh — André Simonazzi (@BR_Sprecher) April 27, 2022

Bundespräsident Ignazio Cassis habe den Austragungsort gewählt, da er sein Präsidialjahr dem Motto «Innovation und Vielfalt» widme, hiess es bei der Ankündigung im April. Das Timing des Besuchs ist sehr gut: Erst vor knapp einer Woche gab das Cern bekannt, nach gut drei Jahren Wartungs- und Verbesserungsarbeiten den Teilchenbeschleuniger wieder anzuwerfen.

An seiner Sitzung beschloss der Bundesrat unter anderem, das Covid-Zertifikat an die EU anzupassen. Corona-Genesene erhalten neu auch aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltests ein international anerkanntes Covid-Zertifikat. Auch sprach er mehr Geld, um die Bevölkerung besser vor Strassenlärm zu schützen. Zudem startete er die Vernehmlassung für den Rettungsschirm für die Strombranche.

Après sa séance extra-muros, le Conseil fédéral rencontre la population de Meyrin autour d'un apéritif. @GE_chancellerie (BK) pic.twitter.com/Wt5gfNAbPr — André Simonazzi (@BR_Sprecher) April 27, 2022

Nach der ordentlichen Sitzung begab sich der Bundesrat nach Meyrin und traf sich dort mit der Bevölkerung und der Genfer Kantonsregierung zu einem Apéro auf der Esplanade des Vergers. Seit Beginn der Tradition war dies das 16. Mal, dass die Landesregierung für die wöchentliche Sitzung ausserhalb des Bundeshauses zusammenkommt. (abi)