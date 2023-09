Steigt heute der dritte Mann ins Rennen um die Berset-Nachfolge?

Mustafa Atici hat es bereits getan. Auch Daniel Jositsch will. Nun verdichten sich die Zeichen, dass sich am Donnerstag ein dritter Anwärter für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset in Position bringt.

Gibt er heute seine Bundesratsambitionen bekannt? Matthias Aebischer, Nationalrat aus Bern. Eveline Beerkircher

Jedenfalls lädt der Berner Nationalrat Matthias Aebischer am Dienstagnachmittag zum Point de Presse in Bern ein, wie verschiedene Medien gleichentags berichten. Und bei solchen Medienauftritten geben Kandidierende jeweils in der Regel ihre Ambitionen bekannt. Nur selten sagen sie vor versammelter Medienschar den Sprung in die Landesregierung ab.

Bislang hatte sich der ehemalige «Tagesschau»-Moderator von SRF und ausgebildete Lehrer Zeit ausbedungen zur Reflektion. Der 55-Jährige ist vierfacher Vater und sitzt seit bald zwölf Jahren unter der Bundeshauskuppel. (chm)