Alle Blicke sind auf Basel gerichtet

Am Mittwoch hat sich die Basler Ständerätin Eva Herzog aus dem Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset genommen. Damit ist die Bahn frei für den Basler Kronfavoriten Beat Jans. Wie CH Media aus zuverlässigen Quellen weiss, wird der Basler Regierungspräsident am Freitag seine Kandidatur an einer Medienkonferenz ankündigen.

Beat Jans will Bundesrat werden. Bild: Kenneth Nars

Jans ist kein Unbekannter in Bern. Er war von 2010 bis 2020 Nationalrat und politisierte in den prestigeträchtigen Kommissionen für Wirtschaft und Umwelt- und Energie. Er profilierte sich als scharfzüngiger Landwirtschafts- und Energieexperte. Jans ist übrigens gelernter Landwirt und hat ein Diplom als Agrotechniker. Später studierte er noch Umweltnaturwissenschaften an der ETH. Der Basler Regierung gehört er erst seit 2021 an.

Jans war auch Vizepräsident der SP Schweiz. 2015 wollte er Chef der Bundeshausfraktion werden – scheiterte aber deutlich. Gewählt wurde der Waadtländer Roger Nordmann.

Ziehen Atici und Nussbaumer ihre Kandidatur zurück?

Kommt Jans tatsächlich, könnten möglicherweise zwei Basler SPler in den Bundesrat drängen. Schon länger angekündigt hat seine Kandidatur Mustafa Atici. Doch die Wahlchancen von Atici sind äusserst gering: Mit seiner Kandidatur will er wohl vor allem seiner Nationalratskandidatur einen Schub verleihen. Der Kanton Basel-Stadt verliert einen Sitz in der grossen Kammer. Deshalb ist einer der beiden SP-Sitze akut gefährdet.

Am Donnerstag zeigte sich Atici dann auch zögerlich. Sollte Jans am Freitag seine Bundesratsambitionen bestätigen, sei das für seine Kandidatur klar eine neue Ausgangslage, sagte Atici gegenüber «baseljetzt». Er werde in Absprache mit der Kantonalpartei schauen, wie es weitergehe.

Ebenfalls aus dem Rennen nehmen würde sich SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. Beat Jans sei eine interessante Option, sagte Nussbaumer gegenüber Telebasel. Wenn dieser antrete, dann sei es Zeit, dass er seine Kandidatur «definitiv zurückziehe».

Basel wartet seit Jahrzehnten auf einen Bundesratssitz

Wie schon Eva Herzog bei der Nachfolge von Simonetta Sommaruga stünde auch die Kandidatur von Beat Jans für eine urbane, offene Schweiz. Basel-Stadt wartet seit Jahrzehnten auf eine Vertretung im Bundesrat: Hans-Peter Tschudi, der letzte Bundesrat aus der Rheinstadt, wurde 1959 gewählt.

Ein Nachteil für Jans dürfte zumindest fraktionsintern sein Alter sein: Er ist 59 Jahre alt und steht damit nicht für den Generationenwechsel, welchen sich viele in der SP wünschen. (chm)