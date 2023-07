Die Ausgangslage

Alain Berset verkündet seinen Rücktritt Video: Ramona De Cesaris

Am 21. Juni hat Alain Berset erklärt, dass er darauf verzichten will, erneut für eine Legislatur als Bundesrat zu kandidieren. Der SP-Politiker wird damit Ende Dezember nach zwölf Jahren im Amt – davon zwei Präsidialjahren – aus der Landesregierung ausscheiden. Mit 51 Jahren ist der Freiburger derzeit auch das amtsälteste Mitglied des Bundesrats. Über seine Nachfolge sagt er: «Es muss ein Mensch sein.»

Nebst der Bekämpfung der Coronapandemie bleibt Berset als Bundesrat in Erinnerung, der in seinen Dossiers oft einen schweren Stand hatte. In der Gesundheitspolitik etwa lief der Innenminister mit verschiedenen Versuchen auf, die Kosten in den Griff zu bekommen. Die Reform von AHV und Pensionskassen versenkte das Volk. Übrig bleibt eine kleine Reform der 1. Säule inklusive Erhöhung des Frauenrentenalters. Pflöcke konnte Berset etwa in dem ihm wichtigen Kulturbereich einschlagen – zuletzt mit der Neuausrichtung nach der Pandemie.

Zuletzt machte Alain Berset jedoch mit verschiedenen Affären ausserhalb seiner Dossiers Schlagzeilen – rund um die Corona-Leaks, wegen einer in Frankreich erzwungenen Landung als Pilot eines Privatflugzeugs, mit einer Einsprache gegen eine Handy-Antenne in seinem Wohnort oder den Folgen einer ausserehelichen Liaison. (sat)