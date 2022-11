Das ist die Ausgangslage

Die zwei amtsältesten Bundesräte treten Ende Jahr zurück: Simonetta Sommaruga und Ueli Maurer. Keystone

Finanzminister Ueli Maurer hat am 30. September seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt. Der 71-jährige SVP-Politiker ist seit 14 Jahren Bundesrat und damit amtsältestes Mitglied der Landesregierung. Ab 2009 führte Ueli Maurer das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), seit 2015 das Finanzdepartement.

Die Nomination der Nachfolgerin oder des Nachfolgers durch die SVP-Fraktion im Bundeshaus ist für den 18. November geplant. Laut Äusserungen der Findungskommission ist davon auszugehen, dass die SVP dem Parlament zwei Personen zur Auswahl stellen wird – darunter nach Möglichkeit eine Frau. Allerdings werden auch Forderungen laut, erneut ein Dreierticket vorzuschlagen.

Simonetta Sommaruga gab ihren Rücktritt per Ende Jahr am 2. November bekannt – «abrupt und früher» als geplant, wie die 62-Jährige vor den Medien sagte. Grund dafür ist ihr Ehemann, der einen Schlaganfall erlitten hat. Sommaruga wurde vor 12 Jahren in den Bundesrat gewählt und ist nach Maurer am zweitlängsten dabei. Zuerst übernahm sie das Justizdepartement, danach wechselte sie ins Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek).

Ihre Partei steht bezüglich einer Nachfolgerin unter Zeitdruck: Am 21. November endet die Kandidaturfrist, am 26. November entscheidet die Fraktion über die Nomination. Geht es nach der Parteispitze, soll sie zwei Frauen vorschlagen. Die Ersatzwahl für Sommaruga und Maurer findet am 7. Dezember statt. Bereits jetzt ist klar, dass die Grünen, die seit ihrem Wahlerfolg 2019 Anspruch auf einen Bundesratssitz erheben, nicht antreten werden. (aka/sat/abi/rwa)