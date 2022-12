Bundesrat «Verantwortung nicht wahrgenommen»: SP kritisiert, dass Amherd das Umweltdepartement nicht wollte Laut SP-Copräsidentin Mattea Meyer war die Verteilung der Departemente ein «abgekartetes Spiel». Für Viola Amherds fehlenden Anspruch auf das Umweltdepartement hat sie kein Verständnis.

Schuld sind die anderen: Laut SP-Copräsidentin Mattea Meyer war die Departementsverteilung des Bundesrats ein «abgekartetes Spiel». Keystone

Nach der Verteilung der Departemente im Bundesrat steht die SP in den Augen vieler als Verliererin da. Innenminister Alain Berset muss bleiben, wo er ist, und Elisabeth Baume-Schneider bekommt das Justiz- und Polizeidepartement. Das einflussreiche Umweltdepartement (UVEK) verliert die Partei ausgerechnet an den ehemaligen Erdöllobbyisten Albert Rösti (SVP). Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP, sieht darin ein «abgekartetes Spiel» der Bürgerlichen, wie sie in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagt.

«Die Mehrheit von FDP und SVP verteilte die Wunsch-Departemente unter sich auf. Das stellt den Zusammenhalt und das gute Funktionieren der Regierung infrage», sagt Meyer. Die SP selber könne nichts dafür, dass das Umweltdepartement nun in den Händen der SVP sei. «Wir verstehen nicht, dass Frau Amherd ihre Verantwortung nicht wahrgenommen und ihrerseits das UVEK beansprucht hat, um sich gegen das Diktat der FDP- und SVP-Bundesräte zu stellen.»

«Null Anzeichen» für Amtsmüdigkeit bei Berset

Die SP will deshalb ein besonderes genau hinschauen, wie Rösti sich im UVEK schlagen wird, unter anderem bei der Abstimmung zum Gegenvorschlag der Gletscherinitiative. «Es ist seine Aufgabe, im Sinne der Regierung und des Parlamentes das Ja zu vertreten und sich klar gegen seine Partei zu stellen, die das Referendum ergriffen hat», so Meyer.

Allerdings wird die SP kommendes Jahr vor allem auch auf ihre eigenen Bundesratsmitglieder schauen müssen. Steigert sie ihre Wähleranteile nicht, ist ihr zweiter Bundesratssitz akut in Gefahr. Angesprochen auf einen möglichen Rücktritt von Alain Berset gibt sich Meyer allerdings gelassen: «Es gibt null Anzeichen, dass er amtsmüde ist. Im Gegenteil.» (gb)