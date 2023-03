Bundesrat Strom-Notfallplan: Tempo 100 fliegt raus, 20 Grad für alle – und ein paar Verschärfungen Nachdem Interessierte Stellung nahmen, hat der Bundesrat den Strom-Notfallplan verabschiedet. Im Vergleich zum Entwurf enthält der ein paar Lockerungen, Vereinheitlichungen und Verschärfungen. Doch viele Fallstricke wegen der sehr vielen möglichen neuen Vorschriften bleiben.

Bundesrat vollzieht Kehrtwende: Bei einer Strommangellage wird das Tempo auf den Autobahnen nicht reduziert. Walter Schwager

Tempo 120 auf Autobahnen und etwas vereinheitlichte Regeln: So will der Bundesrat im Notfall Strom sparen wenns eng wird. Bilder: Keystone / Walter Schwager, Montage: CH M

Am Ende hat sich der gesunde Menschenverstand durchgesetzt. Zumindest teilweise. Doch jetzt steht er, der Notfallplan des Bundes für eine drohende Strommangellage in der Schweiz. Jedenfalls hat ihn der Bundesrat an seiner Sitzung vom Freitag nun definitiv verabschiedet.

Im November hatte Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Öffentlichkeit nach monatelangem Wirken einer Arbeitsgruppe darüber informiert, was die Schweiz tun wolle, damit im Winter die Lichter nicht ausgehen. Seither konnten sich Interessierte zu den Plänen äussern. Dies, auch wenn heute feststeht, dass das Risiko einer Strommangellage (zumindest vorerst) gebannt ist. Doch der Plan ist auch für kommenden Winter gedacht.

Ein Herz für Autobahnen und Hochfrequenzhandel

Wie beim Gas-Notfallplan bleibt der Bundesrat bei einem mehrstufigen Vorgehen. Im Falle einer drohenden Mangellage will er zuerst dringliche Sparappelle an alle Stromverbraucher richten. Parallel dazu kann er schrittweise bereits erste Beschränkungen und Verbote erlassen.

Anders als im Entwurf verschont werden soll davon jedoch der Strassenverkehr: Die viel diskutierte Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen hat die Regierung aus dem Massnahmenbündel gestrichen. «Der direkte Effekt auf den Stromverbrauch wäre nur minimal gewesen, da der Anteil der Elektromobilität noch nicht sehr gross ist», schreibt dazu das Wirtschaftsdepartement (WBF) in einer Mitteilung vom Freitag. Und auch das Verbot von Tumblern oder Bügeleisen in Privathaushalten flog aus dem Strom-Notfallplan.

Auch Grundversorgung einschränken?

In einem zweiten Schritt soll der Bundesrat dann Strom für grosse Unternehmen kontingentieren können. Und in einem dritten Netzabschaltungen veranlassen. Erst in einem vierten Schritt als «ultima ratio» könnte der Bund dann Betriebsschliessungen anordnen. Neu aufgenommen in die Verbotsliste wird im letzten Eskalationsschritt auch der gewerbliche Betrieb von Wellness-Anlagen beispielsweise in der Hotellerie. Ein Verbot des Hochfrequenzhandels bei Börsengeschäften hat der Bundesrat dagegen aus der Liste gestrichen.

Im Sinne einer Vereinheitlichung sind im neuen Strom-Notfallplan laut WBF beispielsweise die Temperaturvorschriften für Wohn- und Büroräume jedoch vereinfacht und jenen im Gasbereich angeglichen worden. Sprich: Statt teilweise 18, 19 oder 20 Grad gilt neu für alle bewohnten geheizten Räume in der Schweiz eine 20-Grad-Obergrenze.

Ein grosses «Aber» bleibt

Oberstes Ziel bleibe es, die Netzstabilität und damit die Stromversorgung in der Schweiz aufrechtzuerhalten, schreibt das WBF. Um gleich nachzuschieben, dass im Notfall auch dieser Notfallplan dann doch noch angepasst werden kann.

Um den Notfallplan wie angekündigt zu verfeinern, prüft die Verwaltung für einzelne Bereiche der Grundversorgung nun zudem spezifische Bewirtschaftungskonzepte. Namentlich erwähnt Parmelins Departement am Freitag dabei die Abwasserreinigung, die Telekommunikation oder den Zahlungsverkehr.

Auf den ersten Blick mag der Strom-Notfallplan zwar einleuchten. Der Bund zieht nur schrittweise die Schraube an. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber: Die involvierten Akteure haben sich verzettelt – oder konnten sich noch immer nicht wirklich einigen. Das WBF schreibt denn auch, «aufgrund der unterschiedlichen Betroffenheit» seien die über 250 Stellungnahmen von Verbänden, Kantonen und Gemeinden teilweise «kontrovers» ausgefallen.

Viele Widersprüche und irritierende Details

Was jedoch offen bleibt: Wann die verschiedenen Stufen gezündet werden. Der Bundesrat hat keine Kriterien definiert, in welchen Fällen welche Massnahmen greifen. Nicht ganz ersichtlich ist auch, wie sich der detaillierte Massnahmenkatalog von Sparappellen unterscheidet.

Ans Eingemachte gehen könnte es für jene 34’000 Unternehmen, die jährlich mehr als 100 Megawattstunden Strom verbrauchen. Der Bundesrat kann ihren Strom für maximal einen Monat kontingentieren. Dabei gibt es keine Ausnahmen: Sogar Grossverteiler wie die Migros müssen im Ernstfall mit weniger Strom auskommen. Allerdings können sie ihre Kontingente handeln.

Das sind die konkreten Vorschläge:

Keine 60-Grad-Wäsche mehr in erster Eskalationsstufe Haushalte dürfen ihre Wäsche mit maximal 40 Grad Wassertemperatur waschen. Gewerblich genutzte Wäschetrockner, Bügeleisen und Wäschemangeln können täglich während maximal 12 Stunden betrieben werden. Keine Einschränkungen gibt es etwa für Spitäler, Alters- und Pflegeheime.

mit maximal 40 Grad Wassertemperatur waschen. Gewerblich genutzte können täglich während maximal 12 Stunden betrieben werden. Keine Einschränkungen gibt es etwa für Spitäler, Alters- und Pflegeheime. Öffentlich zugängliche Räume , die vor allem durch elektrische Energie geheizt werden, dürfen auf höchstens 20 Grad erwärmt werden. Ausnahmen gibt es etwa für Wellnessbereiche sowie Räume in Institutionen im Gesundheitswesen, in denen Patienten behandelt werden.

, die vor allem durch elektrische Energie geheizt werden, dürfen auf höchstens 20 Grad erwärmt werden. Ausnahmen gibt es etwa für Wellnessbereiche sowie Räume in Institutionen im Gesundheitswesen, in denen Patienten behandelt werden. Wärmehalteauslagen oder Wärmeschubladen im Detailhandel dürfen nicht mit Temperaturen von über 65 Grad betrieben werden. Getränkekühler dürfen dagegen nicht auf unter 9 Grad gekühlt werden – ausser für verderbliche Getränke. Für private und gewerbliche Kühlschränke gilt mit Ausnahmen eine Tiefsttemperatur von 6 Grad. Die Kühl- und Gefriermöbel dürfen nicht unter -20 Grad gekühlt werden.

dürfen nicht mit Temperaturen von über 65 Grad betrieben werden. dürfen dagegen nicht auf unter 9 Grad gekühlt werden – ausser für verderbliche Getränke. Für gilt mit Ausnahmen eine Tiefsttemperatur von 6 Grad. Die dürfen nicht unter -20 Grad gekühlt werden. Die Beleuchtung zu Werbezwecken wird zwischen 23 und 5 Uhr verboten.

wird zwischen 23 und 5 Uhr verboten. Daneben gibt es zahlreiche Verbote: Mit Ausnahmen nicht mehr erlaubt ist etwa der Betrieb von mobilen Heizgeräten, Heizpilzen, Whirlpools, Saunas, Dampfbädern, Aussen- und Anstrahlbeleuchtungen, Beleuchtungen von Parkplätzen und Parkhäusern ausserhalb der Öffnungszeiten und von leeren Räumen, elektrische Laubbläser sowie Warmwasser in öffentlichen Toilettenanlagen.

Temperatur runter in Schwimmbädern und Restaurantküchen Gewerblich genutzte Wäschetrockner, Bügeleisen und Wäschemangeln dürfen täglich während 9 Stunden gebraucht werden. Für Institutionen im Gesundheitswesen gibt es keine Einschränkungen.

dürfen täglich während 9 Stunden gebraucht werden. Für Institutionen im Gesundheitswesen gibt es keine Einschränkungen. Die Raumtemperatur in elektrisch geheizten Schwimmbädern und Wellnessanlagen ist auf maximal 27 Grad zu begrenzen . Ausgenommen sind Saunen. In Umschlagszentren und Lagern beträgt Maximaltemperatur 18 Grad. In Küchen im Gastgewerbe muss die Heizung auf die niedrigste Stufe gestellt werden. Die Kühl- und Gefriermöbel dürfen mit Ausnahmen nicht unter -19 Grad gekühlt werden. Die Temperatur von Wärmehalteauslagen oder -schubladen im Gastgewerbe wird auf 65 Grad begrenzt.

. Ausgenommen sind Saunen. In beträgt Maximaltemperatur 18 Grad. In muss die Heizung auf die niedrigste Stufe gestellt werden. Die dürfen mit Ausnahmen nicht unter -19 Grad gekühlt werden. Die Temperatur von wird auf 65 Grad begrenzt. Warmwasser , das vor allem durch elektrische Energie erzeugt wird, darf maximal auf 60 Grad erwärmt werden. Ausnahmen gibt es etwa für Spitäler, Alter- und Pflegeheime oder Lebensmittelbetriebe.

, das vor allem durch elektrische Energie erzeugt wird, darf maximal auf 60 Grad erwärmt werden. Ausnahmen gibt es etwa für Spitäler, Alter- und Pflegeheime oder Lebensmittelbetriebe. Diskotheken, Clubs und Tanz- oder ähnliche Veranstaltungen müssen die Heizung auf die niedrigste Stufe einstellen oder ganz abschalten. Eismaschinen im Gewerbebereich dürfen täglich maximal 4 Stunden betrieben werden.

müssen die Heizung auf die niedrigste Stufe einstellen oder ganz abschalten. im Gewerbebereich dürfen täglich maximal 4 Stunden betrieben werden. Streaming-Dienste müssen die Auflösung ihrer Angebote auf Standard Definition (SD) beschränken. Serverräume und Rechenzentren dürfen nicht unter 25 Grad gekühlt werden.

müssen die Auflösung ihrer Angebote auf Standard Definition (SD) beschränken. dürfen nicht unter 25 Grad gekühlt werden. Daneben gibt es zahlreiche Verbote: Mit Ausnahmen nicht mehr erlaubt ist unter anderem die Verwendung von Bildschirmen und Beamern zu Werbezwecken, Schaufensterbeleuchtung, Leuchtreklamen, Festtagsbeleuchtung, Getränkekühler im Detailhandel und Gastgewerbe oder der Betrieb von Rolltreppen.

Läden schliessen stundenweise Reduktion der Ladenöffnungszeiten um ein bis zwei Stunden pro Tag.

um ein bis zwei Stunden pro Tag. Elektrisch geheizte Räume dürfen höchstens auf 18 Grad geheizt werden. Ausgenommen Institutionen im Gesundheitswesen wie Spitälern, Arztpraxen sowie Alters- und Pflegeheime, die der Behandlung von Patientinnen und Patienten dienen.

geheizt werden. Ausgenommen Institutionen im Gesundheitswesen wie Spitälern, Arztpraxen sowie Alters- und Pflegeheime, die der Behandlung von Patientinnen und Patienten dienen. Whirlpools, Körperbräunungsgeräten, Saunas, Infrarotkabinen, Dampfbädern, Massagesesseln und weitere elektrisch betriebene Wellnessanlagen im gewerblichen Bereich dürfen pro Tag maximal sieben Stunden betrieben werden.

im gewerblichen Bereich dürfen pro Tag maximal sieben Stunden betrieben werden. Privat genutzte Elektroautos dürfen nur noch in zwingend notwendigen Fällen genutzt werden – also etwa für Arztbesuche, Einkäufe oder zur Berufsausübung.

dürfen nur noch in zwingend notwendigen Fällen genutzt werden – also etwa für Arztbesuche, Einkäufe oder zur Berufsausübung. Daneben gibt es zahlreiche Verbote: Mit Ausnahmen nicht mehr erlaubt ist unter anderem der Betrieb elektrischer Heizungen von Schwimmbädern, die Beleuchtung von Sportplätzen und -anlagen, die Durchführung von Amateur-Sportveranstaltungen, die Nutzung von Waschanlagen für Autos und Nutzfahrzeuge oder der Betrieb von Discobeleuchtungen. Auch DVD-Player oder Spielkonsolen dürfen nicht mehr benutzt werden – genauso wie Streaming-Dienste zu Unterhaltungszwecken.