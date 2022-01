Jürg H. Beer Ende einer Ära: Der oberste KSB-Chefarzt geht nach 25 Jahren in Pension: «Ich habe meinen Entscheid für Baden nie bereut»

Jürg Hans Beer entschied sich in jungen Jahren für die Medizin und gegen den Fussball, und später für das Kantonsspital Baden statt einer Stelle in New York.