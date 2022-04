Bundesrat geht in Ukraine-Klausur Keller-Sutter offen für weitere Russland-Sanktionen – SVP-Präsident will davon nichts wissen Nach den Gräueltaten in Butscha plädiert Justizministerin Karin Keller-Sutter für schärfere Sanktionen gegen Russland. SVP-Präsident Marco Chiesa stellt sich derweil strikt gegen neue Massnahmen.

Justizministerin Karin Keller-Sutter spricht sich für schärfere Massnahmen gegen Russland aus. (Archiv) Keystone

Nach den Massakern in der Kleinstadt Butscha bei Kiew zeigt sich die ganze Welt bestürzt. Der Ruf nach härteren Sanktionen gegen Russland wird derweil immer lauter. Bundespräsident Ignazio Cassis hat die Gräueltaten zwar ebenfalls bereits verurteilt, indes aber bislang keine neuen Massnahmen gegen Russland angekündigt. Nun lässt FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter durchblicken, dass diese angebracht wären.

Auf die Frage, ob es schärfere Sanktionen gegen Russland brauche, sagte die Justizministerin am Mittwoch in einem Interview mit der NZZ:

«Ja. Ich gehe davon aus, dass die EU rasch härtere Sanktionen verhängen wird. Die Schweiz dürfte auch diese übernehmen.»

Von neuen Massnahmen will die SVP dagegen nichts wissen – selbst wenn internationales Völkerrecht in Butscha verletzt worden sei. Nach Ansicht von Parteipräsident Marco Chiesa sind Sanktionen «wirtschaftliche Kriegsmittel, mit denen man Partei ergreift. Mit Sanktionen wurde meines Wissens noch kein Krieg beendet», sagte er am Mittwoch im Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Um den Krieg in der Ukraine zu beenden, brauche es stattdessen Verhandlungen, bei denen alle Parteien am Tisch sitzen können.

Dabei hätte die Schweiz laut Chiesa zwar eine entscheidende Rolle spielen können. Doch nach der Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland habe sich die Schweiz dafür selber aus dem Rennen genommen. Darum, so der SVP-Präsident, begrüsse er auch die von alt Bundesrat und Partei-Doyen Christoph Blocher angekündigte Neutralitäts-Initiative.

Bundesrat geht in Klausur zur Ukraine Die Landesregierung soll an ihrer Sitzung vom Mittwoch laut einem unbestätigten Bericht der Tamedia-Zeitungen auch über den Krieg in der Ukraine diskutieren. Möglicherweise werde der Bundesrat dabei Beschlüsse fassen, die Waffenexporte betreffen und auch neutralitätspolitisch relevant seien, heisst es in dem Artikel weiter. Die SP pocht indes weiter auf schärfere Sanktionen gegen Russland und kritisiert das dafür zuständige Wirtschaftsdepartement WBF von SVP-Bundesrat Guy Parmelin harsch. So haben die Sozialdemokraten laut Tamedia-Bericht am Dienstag beim Gesamtbundesrat auch bereits eine Aufsichtsbeschwerde gegen das WBF eingereicht. SP kritisiert Parmelin Darin fordert die SP, das WBF solle die Sanktionen gegen Russland umfassend und zeitnah umsetzen. Zudem soll eine Taskforce eingesetzt werden, welche aktiv Informationen zu russischen Vermögen sammelt und sich international koordiniert. SP-Co Präsidentin Mattea Meyer kritisierte zuvor bereits auf Twitter Wirtschaftsminister Parmelin und das für Sanktionen zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) für dessen «zögerliche Haltung» und die «lasche Umsetzung» der Massnahmen. (dpo)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski fordert wegen der Kriegsgräuel von Butscha noch härtere Sanktionen des Westens gegen Russland. Diese müssten der Schwere der «Kriegsverbrechen» angemessen sein, sagte Selenski in der Nacht zum Mittwoch. Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass die EU einen Importstopp für Kohle erwägt und damit erstmals ein Teilembargo gegen russische Energie.

Schweiz hat EU-Sanktionen zuletzt übernommen

Zudem sollen bestehende Sanktionen gegen russische Banken und staatliche Unternehmen verschärft und weitere Personen aus der Führung in Moskau und deren Familienmitglieder mit Strafmassnahmen belegt werden.

Das neueste Sanktionspaket der EU soll in enger Abstimmung mit den Partnern in Europa und den übrigen Staaten der G7-Gruppe eingeführt werden, hiess es aus Brüssel. Die Schweiz hat die EU-Sanktionen – nach anfänglichem Zögern – bisweilen stets zum allergrössten Teil übernommen. (dpo/dpa)