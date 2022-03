Bundesgericht Paar lässt Kinder durch Leihmutter austragen – Amt weigert sich Frau als Mutter einzutragen Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten. Und wer im Ausland ein Kind austragen lässt, muss laut dem Bundesgericht damit rechnen, dass die gesetzliche Mutterschaft hierzulande nicht akzeptiert wird.

Das Bundesgericht sieht Handlungsbedarf beim Abstammungsrecht und spielt den Ball in einem Leihmutter-Fall dem Parlament zu. Keystone

Wenn ein Paar keine Kinder bekommen kann, ist eine Leihmutterschaft ein Weg, um doch noch Eltern zu werden. Diese ist in der Schweiz aber verboten. Und so reiste ein Zürcher Paar nach Georgien, wo eine Eizelle der Frau mit einer Samenspende des Mannes befruchtet wurde. Anschliessend trug eine Georgierin das Kind aus. Es waren sogar Kinder. Am 6. Februar 2019 kamen nämlich Zwillinge zur Welt.

Als das Paar zurück in der Schweiz die Kinder eintragen lassen wollte, begann ein Rechtsstreit. Die Zürcher Behörden akzeptierten zwar den Mann als Vater, die Frau aber nicht als Mutter. In der Schweiz gilt der Grundsatz «mater semper certa est». Danach ist die Mutter des Kindes immer jene Frau, die es geboren hat. Folglich wurde der Name der Leihmutter eingetragen. Zuerst hatte am Donnerstag der «Tages-Anzeiger» über diesen Fall berichtet.

Es besteht Handlungsbedarf

Das wollten die Wunsch-Eltern nicht auf sich sitzen lassen. Nun hat das Bundesgericht gegen die Beiden entschieden. Es sei ihm gar nichts anderes übrig geblieben, schreiben die Richter in dem am Donnerstag publizierten Urteil. Massgebend für den Streitfall sei nämlich das schweizerische Abstammungsrecht. Dass die Lausanner Richter das Urteil nicht gerne gefällt haben, lassen sie ebenfalls durchblicken. «Das Bundesgericht hat die Kompetenz und Aufgabe des Parlaments zur Neugestaltung im Bereich des Abstammungsrechts bereits betont», heisst es in dem Urteil.

Damit die Frau doch noch zur gesetzlich eingetragenen Mutter werden kann, ist nun eine Adoption nötig. Diese sei möglich, schreiben die Richter. Das Paar hatte im Verfahren dieses Prozedere als zu langwierig kritisiert. Ein anderer Weg bleibt dem Paar derzeit aber wohl nicht mehr. (mg)