Bundesbetriebe Ständerat lehnt Lohndeckel für SBB, Swisscom und Co. ab Der Ständerat will keine Lohnobergrenze für Kadermitglieder und Verwaltungsräte in bundesnahen Betrieben einführen. Dadurch würden falsche Anreize geschaffen, argumentierte er.

Der Lohn für Kadermitarbeiter von bundesnahen Unternehmen soll nicht gedeckelt werden. Dieser Ansicht ist der Ständerat. Keystone

Die Kaderlöhne in bundesnahen Unternehmen haben in den letzten Jahren mehrfach Anlass für Kritik gegeben. Wohl den grössten Unmut weckte der Lohn des ehemaligen SBB-Chefs Andreas Meyer, der zeitweise mehr als eine Million Franken einstrich. Das Thema beschäftigt auch seit Jahren die Politik.

Ein Lohndeckel für Kaderangestellte bundesnaher Betriebe wird es trotzdem kaum geben. Im Ständerat stiess das Ansinnen am Donnerstag auf taube Ohren. Die kleine Kammer entschied mit 19 zu 12 Stimmen, gar nicht erst auf eine Gesetzesrevision einzutreten. Nun geht das Geschäft für eine Extraschlaufe in den Nationalrat, der wohl am Lohndeckel festhalten dürfte.

Betroffen wäre vor allem Swisscom

Auslöser für die Revision war eine parlamentarische Initiative von alt Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (SP/BL). Konkret soll für Verwaltungsräte und Kadermitglieder eine Lohnobergrenze von einer Million Franken gelten. Verboten werden sollen auch Abgangsentschädigungen. Betroffen wären die Unternehmen SBB, Ruag, Skyguide, Suva, SRG, Swisscom und die Post.

Treffen würde der Lohndeckel vor allem die Swisscom. Als börsenkotierte Aktiengesellschaft ist sie von den Bestimmungen der Kaderlohnverordnung ausgenommen. Konzernchef Urs Schaeppi verdiente letztes Jahr rund 1,8 Millionen Franken.

Bereits massvolle Lohnpolitik

Aus Sicht des Ständerates ist ein Lohndeckel der falsche Weg. Eine willkürliche Obergrenze sei sinnlos, erklärte Stefan Engler (Die Mitte/GR) im Namen der Kommission. Zu unterschiedlich sei die Situation in den einzelnen Unternehmen. Aus Sicht der Mehrheit würden dadurch falsche Anreize gesetzt. In gewissen Betrieben könnten gar die Löhne steigen.

Laut Engler bedeutet ein Nein zu einer Obergrenze aber kein «Freipass» oder eine «Carte blanche» für Lohnexzesse. In den letzten Jahren habe sich der Bundesrat durch eine massvolle Lohnpolitik ausgezeichnet, in dem er die Saläre nicht angehoben und teilweise sogar gesenkt habe, betonte Engler. Die Mehrheit sieht deshalb keinen Handlungsbedarf.

«Ausser Spesen nix gewesen»

Im Ständerat machten sich nur vereinzelte Ratsmitglieder für einen Lohndeckel stark. Es sei Zeit, den «Missständen einen Riegel zu schieben» und die Bezüge nach oben zu begrenzen, erklärte Paul Rechsteiner (SP/SG). Das habe auch das Parlament vor ein paar Jahren so gesehen. Die Argumente, mit denen nun die Kehrtwende begründet werde, seien faul, betonte Rechsteiner. «Wenn man nicht will, kann man halt nicht.» Thomas Minder (parteilos/SH) brachte es auf die Formel: «Ausser Spesen nix gewesen.»

Abgelehnt wird die Revision auch vom Bundesrat. Bereits heute verfüge er über geeignete Instrumente, um die Entlöhnung der obersten Kader zu steuern, betonte Finanzminister Ueli Maurer. Der Bundesrat erachtet deshalb eine starre, gesetzliche Regelung der Höchstlöhne als nicht angezeigt.