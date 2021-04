GEsundheit Bund bestellt bei Roche Medikament gegen Corona Der Bund hat mit Roche einen Vertrag abgeschlossen über ein Medikament gegen das Coronavirus. Bereits ab Mitte Mai sollen die ersten Lieferungen eintreffen.

Insgesamt 3000 Dosen hat der Bund bei Roche bestellt. (Symbolbild) Keystone

(mg) Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag schreibt, hat der Bund mit Roche Pharma einen Vertrag für die Beschaffung von vielversprechenden Arzneimitteln gegen das neue Coronavirus unterzeichnet. Die ersten Lieferungen werden bereits Mitte Mai erwartet. Beim Medikament handelt es sich «um Kombinationen von monoklonalen Antikörpern», so das BAG. «Monoklonale Antikörper sind in Kultur geklonte Antikörper, die der Patientin oder dem Patienten intravenös injiziert werden, um das Virus zu neutralisieren», heisst es in der Mitteilung weiter.

Insgesamt wurden 3000 Dosen bestellt. Die Vertragssumme bleibe vertraulich. «Die Arzneimittel haben noch keine Zulassung erhalten und können nur ausnahmsweise verschrieben werden», schreibt das BAG. Die ersten Behandlungen mit der Kombinationen aus «Casirivimab/Imdevimab» werden ab Mitte Mai für bestimmte Risikopatientinnen und -patienten verfügbar sein.