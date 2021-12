Budget-Debatte 21 Millionen weniger: Ständerat bleibt bei Personalkosten hart Der Ständerat will die Personalkosten beim Bund um 21 Millionen Franken kürzen. Auch in der zweiten Beratungsrunde bleibt er dabei, trotz Gegenwehr des Nationalrats.

Der Ständerat hat am Dienstag das Budget beraten. (Archivbild) Keystone

Die kleine Kammer beschäftigte sich am Dienstag erneut mit dem Budget für das kommende Jahr. Anders als der Nationalrat will der Ständerat beim Personal sparen und hielt auch in der zweiten Beratung an seiner Position fest. Er sieht im Budget 6,078 Milliarden Franken für Personalkosten vor, 21 Millionen weniger als Bundesrat und Nationalrat. Eine Minderheit, die auf den Nationalrat zugehen wollte, scheiterte knapp mit 20 zu 24 Stimmen.

Auch bei weiteren Positionen blieb die kleine Kammer hart. Die zuständige Kommission hatte in der aktuellen Krisensituation für Zurückhaltung bei den Ausgaben plädiert. Der Ständerat lehnte dann eine Erhöhung der Darlehen und Beteiligungen für Entwicklungsländer ab. Auch nicht weiter erhöhen will der Rat die Gelder für Programme für den Heizungsersatz und die Dekarbonisierung der Industrie. Als einziges Entgegenkommen genehmigten die Ständerätinnen und -räte eine Aufstockung des Budgets für Familienorganisationen um eine Million Franken.

Die offenen Punkte müssen nun erneut im Nationalrat behandelt werden. (agl)