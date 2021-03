Budget Appenzell Innerrhoden schliesst Rechnung mit Plus von 3,6 Millionen Franken ab Der Kanton Appenzell Innerrhoden kann einen positiven Rechnungsabschluss vorweisen – «trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds».

Die Sonne scheint in Appenzell Innerrhoden auch finanziell: Der Kanton verzeichnet 2020 ein Plus von 3,6 Millionen Franken.

Bild: Benjamin Manser (16. November 2020)

(pd/dar) «Guter Abschluss der Rechnung» – unter diesem Titel verschickt die Staatskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden heute Mittwoch eine Medienmitteilung. Dank «Kostendisziplin in den Departementen, stabil hohen Steuereinnahmen und der Maximalausschüttung der Schweizerischen Nationalbank» schliesse die Staatsrechnung 2020 mit einem Plus von 3,6 Millionen Franken ab.

Das operative Ergebnis weist einen Ertragsüberschuss von 7,6 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 2,8 Millionen Franken. Der Innerrhoder Säckelmeister Ruedi Eberle lässt sich wie folgt zitieren:

«In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld konnte der Kanton ein gutes Jahresergebnis erreichen.»

Und weiter: «Die Mehreinnahmen bei den Steuern und Entgelten ermöglichen die Bildung einer weiteren Vorfinanzierung für das Hallenbad, welches somit bereits zu Dreiviertel des gesprochenen Kredits finanziert ist.» Neben der Vorfinanzierung Hallenbad ist das ausserordentliche Ergebnis durch die einmalige Arbeitgebereinlage in die kantonale Versicherungskasse belastet.

Ertragsüberschuss wird Eigenkapital gutgeschrieben

Zum guten Ergebnis hätten aber auch ausserordentliche Erträge beigetragen, schreibt der Kanton weiter. Diese setzen sich aus der Auflösung der in früheren Jahren gebildeten Zusatzabschreibungen in der Strassenrechnung und der Auflösung von Vorfinanzierungen für das Alters- und Pflegezentrum, den Wasserbau, die Schutzbauten Wasser und die Sanierung Bahnübergänge zusammen. Der Ertragsüberschuss von 3,6 Millionen Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das nun per 31. Dezember 2020 164,1 Millionen Franken beträgt. Zu 93 Prozent konnten Nettoinvestitionen von 14,5 Millionen Franken aus den erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Die wichtigsten Kennzahlen würden ein durchwegs positives Bild zeichnen und die solide Finanzlage des Kantons wiederspiegeln, schreibt der Kanton. Die finanzielle Basis sei gesund, sodass die anstehenden Investitionen positiv angegangen werden können. Der Grosse Rat wird die Rechnung 2020 anlässlich der Session vom 29. März 2021 beraten.