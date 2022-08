Buchprojekt über Spiess-Hegglin Gegenseite nicht angehört: Presserat rügt CH Media Der Presserat hat das Medienhaus CH Media wegen eines Berichts gegen Tamedia gerügt. Er bemängelt, dass sich die Betroffenen trotz eines schweren Vorwurfs nicht dazu äussern konnten.

Das Medienhaus Tamedia gelangte mit einer Beschwerde an den Presserat und erhielt Recht. (Symbolbild) Keystone

Es kommt nicht oft vor, dass ein Medienunternehmen an den Schweizer Presserat gelangt. In diesem Fall hat sich der Schritt von Tamedia jedoch gelohnt: Der Presserat hiess die Beschwerde des Zürcher Medienhauses gegen zwei Artikel der CH-Media-Gruppe – zu der auch dieses Portal gehört – gut. Das teilte er am Freitag mit. Tamedia monierte, trotz schwerer Vorwürfe nicht angehört worden zu sein.

Hintergrund sind zwei Artikel, die Ende Oktober 2021 in verschiedenen Online-Publikationen und Printmedien von CH Media erschienen sind. Darin ging es um das geplante Buch einer Tamedia-Journalistin über die Affäre rund um die Zuger Landammannfeier im Jahr 2014 und eine Beschwerde von Jolanda Spiess-Hegglin, über die das Bundesgericht urteilen musste. Konkret wurden der Tamedia-Journalistin und deren Chefredaktor vorgeworfen, gegenüber den Gerichten und der Öffentlichkeit unwahre Angaben gemacht zu haben.

Presserat sieht Journalistenkodex verletzt

Dieser Vorwurf von Falschaussagen wiegt laut Presserat schwer. Für ihn ist daher klar: «Die Betroffenen hätten dazu zwingend angehört werden müssen», schreibt er in seiner Stellungnahme. Da der Autor dies unterliess, habe er die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalisten» verletzt. Darin heisse es «unmissverständlich»: Bei schweren Vorwürfen ist es «eine berufsethische Pflicht», die Betroffenen anzuhören. Zitate würden eine Anhörung nicht ersetzen. Vielmehr müsse die Möglichkeit bestehen, zeitnah und zu expliziten Vorwürfen Stellung zu nehmen.

CH Media sah die Anhörungspflicht dagegen als erfüllt an, «da Tamedia sich zum Sachverhalt im gerichtlichen Verfahren habe äussern können und dies im Artikel zitiert worden sei».

Der Schweizer Presserat ist eine Beschwerdeinstanz und steht allen Personen für eine Beschwerde offen. Er achtet darauf, dass der für alle Journalisten gültige Journalistenkodex eingehalten wird. (abi)