Brandgefahr Auch im eigenen Garten: In Berner Gemeinden gilt generelles Feuerverbot Es ist weiterhin sehr trocken. Darum gilt nun in zwei Berner Verwaltungskreisen ein generelles Verbot von Feuern. Auch die Holzkohle im Garten muss kalt bleiben.

Die Hitze und Trockenheit macht vielen Brätelfreunden einen Strich durch die Rechnung. Keystone

Fertig Bratwurst vom Holzkohlegrill. In den beiden Verwaltungskreisen Biel/Bienne und Berner Jura im Kanton Bern gilt ab sofort ein generelles Feuerverbot im Freien. Dabei ist auch das Züseln im Privatgarten untersagt, wie die zuständigen Regierungsstatthalter am Donnerstag schreiben. Grund sei die sich «weiter verschärfende Trockenheit». Mit einem Gasgrill und einem Elektrogrill darf «mit erhöhter Vorsicht» weiterhin gebrätelt werden.

In den restlichen Berner Verwaltungskreisen gilt weiterhin ein Feuerverbot in Waldesnähe. «Das Entfachen von Feuer im Wald oder in Waldesnähe (Mindestabstand 50 Meter) ist bis auf Widerruf untersagt», heisst es in der Mitteilung. Ausserhalb dieser Zonen darf in «fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht» Feuer gemacht werden. (mg)