National- und Ständerat wollen Insekten besser schützen. (Symbolbild) Keystone

(agl) Insekten sind für den Erhalt von funktionierenden Ökosystemen zentral. Verschwinden sie, verschwinden wichtige Bestäuber und ein Teil der Nahrungskette verschiedenster Tierarten. Gegen das zunehmende Insektensterben will nun auch das Parlament stärker vorgehen. Nun verlangt das Parlament, dass der Bundesrat das Problem anpackt. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat am Dienstag eine entsprechende Motion einstimmig überwiesen.

Der Bundesrat soll ein umfassendes Paket mit den nötigen gesetzlichen Anpassungen sowie «ambitionierten, überprüfbaren, terminierten Zielen und Massnahmen» liefern, wie es im Motionstext heisst. Ein Bericht, der 2019 zuhanden der nationalrätlichen Umweltkommission veröffentlicht wurde, zeigt dabei verschiedene Handlungsfelder auf, etwa beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder der Wiederherstellung von Lebensraum. Nach Ansicht der Kommission sollen die wirksamsten und effizientesten Instrumente prioritär zum Einsatz kommen.

Geschäftsprüfungskommission sieht Mängel beim Schutz der Biodiversität

Auch der Bundesrat unterstützt das Anliegen. Er ist bereit zu prüfen, ob es zu bereits getroffenen Massnahmen noch weiteren Handlungsbedarf gibt. «Die Ursachen für den Insektenrückgang müssen wir nicht neu untersuchen», gab Umweltministerin Simonetta Sommaruga zu bedenken. Als Beispiele nannte sie die Luft- und Lichtverschmutzung und der Einsatz von Pestiziden.

Erst im Februar kritisierte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Ständerates in einem Bericht, dass der Bund zu wenig tut, um die Biodiversität in der Schweiz zu schützen. Massnahmen forderte sie vor allem bei der Landwirtschaft. Diese sollen in den Bericht des Bundesrates zur künftigen Ausrichtung der Agrarpolitik einbezogen werden.