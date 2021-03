Wegen Coronapandemie Boom geht unvermindert weiter: Niemand isst mehr Bio-Produkte als die Schweizer Bio-Produkte sind gefragt: Ihr Absatz ist im letzten Jahr um 19,1 Prozent gewachsen. Der Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz stieg auf 445 Franken – das ist ein Weltrekord.

Die Schweizerinnen und Schweizer kaufen immer mehr Bio-Produkte. Letztes Jahr im Schnitt für 445 Franken. Keystone

(abi) Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer setzen auf Bio. Der Absatz von biologisch hergestellten Produkten ist im vergangenen Jahr um 19,1 Prozent gewachsen. Insgesamt kauften die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz 2020 Bio-Lebensmittel im Wert von mehr als 3,8 Milliarden Franken, wie Bio Suisse am Mittwoch mitteilte. 2019 waren es noch 3,2 Milliarden. Der Marktanteil beträgt neu 10,8 Prozent. Der Umsatz mit Bio-Artikeln bewege sich damit auf Rekord-Niveau.

Neben dem gemeinhin starken Wachstum im Bio-Segment macht die Bio-Organisation die Coronapandemie für die verstärkte Entwicklung im letzten Jahr verantwortlich. Wegen geschlossener Restaurants und Kantinen hätten die Menschen zu Hause gekocht und wegen geschlossener Grenzen in der Schweiz eingekauft. Zu den beliebtesten Produkten gehören gemäss Bio Suisse wie schon in den Vorjahren Eier mit einem Marktanteil von 28,9 Prozent vor Brot (26,2 Prozent) und Gemüse (23,9 Prozent).

Die Gastronomie im Blick

Der Detailhandel bleibt der wichtigste Kanal, auch wenn der Umsatz in der Direktvermarktung der Landwirtschaft im vergangenen Jahr um 30 Prozent gestiegen ist. Künftig soll Bio auch in der Gastronomie eine grössere Rolle als bisher übernehmen. Die Organisation Bio Suisse will sich dabei auf die 3500 Betriebe in der Gemeinschaftsgastronomie konzentrieren.

Inzwischen sei jeder sechste Hof Bio. 7450 Landwirtschaftsbetriebe würden seit diesem Jahr nach den Richtlinien von Bio Suisse arbeiten – 160 mehr als im Vorjahr. Das sind 93 Prozent aller Bio-Betriebe in der Schweiz. Gemeinsam bearbeiten sie gut 172'000 Hektaren Landwirtschaftsfläche. Den grössten Anteil an Bio-Betrieben hat der Kanton Graubünden.