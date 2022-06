Bilaterale Nach Klausur: Bundesrat will die Sondierungsgespräche mit der EU intensivieren Der Bundesrat liess sich an einer Klausur über den Stand der ersten Sondierungsgespräche zwischen der Schweiz und der EU informieren. Nun will er diese intensivieren.

In Klausur: Der Bundesrat diskutierte am Freitag an seiner Sitzung einzig darüber, wie es mit der EU weitergehen soll. (Archivbild) Keystone

Die Vorschläge der Schweiz würden in Brüssel zwar «auf Interesse» stossen. In der Sache aber bleibe die EU hart und «insistiert unverändert und öffentlich auf ihren bekannten Positionen». Diese Bilanz zog der Bundesrat an seiner europapolitischen Klausur vom Freitag. Die Schaffung einer Schnittmenge zwischen den Interessen der Schweiz und jenen der EU werde dadurch erschwert, heisst es in einer Mitteilung dazu: «Die Positionen liegen nach wie vor weit auseinander», schreibt die Landesregierung.

Dass die EU wegen des Kriegs an ihrer Ostgrenze gerade andere Prioritäten hat, als nach dem einseitigen Abbruch der Verhandlungen über Rahmenabkommen wieder Gespräche aufzunehmen, macht die Sache für die Schweiz nicht leichter. Oder in den Worten des Bundesrats: «Dazu kommt, dass die Sondierungen aufgrund des Ukrainekonflikts verzögert wurden und erst zwei Gesprächsrunden stattfinden konnten.»

EU soll mehr Flexibilität zeigen

Der Bundesrat will die Sondierungsgespräche mit der EU deshalb nun intensivieren. Und er bleibt bei seinem Vorschlag: Die bilateralen Binnenmarktabkommen sollen vollständig angewandt und die Schweiz an künftigen EU-Programmen beteiligt werden, insbesondere im Bereich Forschung. Weiter will der Bundesrat neue Abkommen in den Bereichen Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit abschliessen.

Derzeit will der Bundesrat seiner Delegation aber noch kein Verhandlungsmandat mit Brüssel geben. «Um den bilateralen Weg gemeinsam auf eine zukunftsträchtige Basis zu stellen, braucht es auch von der EU mehr Flexibilität», heisst es in der Mitteilung aus Bern. (wap)