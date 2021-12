Bilaterale Beziehungen Auch nach WEF-Absage: EU-Kommission wartet auf Vorschläge der Schweiz Das Schweizer Dossier wird unter der französischen EU-Ratspräsidentschaft zum Thema. Der französische Botschafter in der Schweiz, Frédéric Journès, ruft den Bundesrat zum Handeln auf.

Frédéric Journès ist französischer Botschafter in der Schweiz. Frankreich übernimmt am 1. Januar 2022 die EU-Ratspräsidentschaft für die nächsten sechs Monate. Keystone

Nachdem die Schweiz die Verhandlungen zum Rahmenabkommen Ende Mai einseitig beendet hat, warten die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union weiterhin auf Vorschläge aus der Schweiz. Ursprünglich verlangte Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission, am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos von Mitte Januar zu erfahren, wie es weiter geht. Das WEF wurde allerdings wegen Corona verschoben.

Die Absage ändert nichts daran, dass sich das Schweizer Dossier weiter bewegen müsse. Das sagt Frédéric Journès, der französische Botschafter in der Schweiz, am Dienstag in einem Interview mit «Le Temps». Sein Land übernimmt im ersten Halbjahr 2022 die EU-Ratspräsidentschaft. Journès fordert, dass der Bundesrat handelt. Ohne ein Abkommen, das beiden Seiten eine ausreichende Vorhersehbarkeit biete, könne sich alles ändern, «denn wir wollen nicht, dass unterschiedliche Marktregeln zu unlauterem Wettbewerb führen.» Den Schweizer Unternehmen müsse klar werden, dass «die Zeit der wirtschaftlichen Naivität der EU» vorbei sei.

«Wirtschaftliche Naivität der EU ist vorbei»

Er denkt dabei auch an ein EU-Konjunkturprogramm. «Die Schweiz wird nicht auf diesen Zug aufspringen können, wenn sie weiterhin von der alten bilateralen Lokomotive aus dem Jahr 1999 gezogen wird», sagt er. «Wer an die alten bilateralen Rezepte glaubt, verbietet sich, über die Zukunft nachzudenken.»

Journès betont, dass Sefcovic auf die Vorschläge des Bundesrates zu den Schlüsselthemen warte. Es sei Zeit, in die Substanz zu gehen. «Wenn wir uns nicht bald mit dem Thema befassen, wird sich die Situation verschlechtern.» Man wolle weiter gemeinsam Grosses leisten, «aber wir sollten nicht zu lange warten», sagt der Botschafter. «Je schneller die Schweiz spricht, desto besser wird sie von ihrem wichtigsten Partner, der Europäischen Union, gehört.» (abi)